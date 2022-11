Atemberaubende Circus-Show

Der Reutlinger Weihnachtcircus präsentiert vom 22. Dezember bis zum 8. Januar ein brandneues und atemberaubenden Programm, vollgepackt mit erstklassiger Artistik und Clownerie. Dem Publikum wird bei jeder Nummer der Atem geraubt angesichts lebensgefährlicher Stunts, sowie der berührenden Schönheit in märchenhaften Szenen. Im zweieinhalbstündigen Programm präsentieren namhafte und hochbegabte Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt, ihr Können. Umwerfende musikalischen Acts wie »Las Bravas«, sind neben begeisternder Clownerie, bildhübschen Tänzerinnen, sowie moderne Licht- und Tontechnik weitere Zutaten für ein exklusives Zirkuskunst-Menü, welches in dieser Zusammensetzung nur in Reutlingen zu erleben ist. Atemberaubende Bilder, die in Erinnerung bleiben, sind hier garantiert.

Reutlinger Weihnachtscircus, Do. 22. Dezember bis So. 8. Januar, Mo. bis So. 15 & 19 Uhr, An der Kreuzeiche, Reutlingen, alle Infos & Tickets: www.reutlinger-weihnachtscircus.de