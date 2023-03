Sommer Open Air Feeling beim 24. Schloß Kapfenburg Festival

Das Schloß Kapfenburg Festival lädt im Sommer wieder zu einem musikalischen Highlight der Extraklasse ein. Das 24. Festival findet vom 21. bis zum 30. Juli statt und glänzt mit einer Vielzahl außergewöhnlicher Künstler. Schon zur Eröffnung des Festival Schloss Kapfenburg am 21. Juli gibt es eine Welturaufführung von »El Viaje – die Reise«. Dahinter verbirgt sich einem poetisch-musikalischem Abenteuer. El Viaje erzählt die Geschichte einer Gruppe von Reisenden, die sich in einer fremden Welt gemeinsam auf den Weg ins Ungewisse macht. Rock verschmilzt dabei mit Klassik, die Musik mit Poesie. Schon am nächsten Tag besucht Jan Delay das Schloß. Er steht mit seinem Namen für Überraschungen, Vielfalt und jahrzehntelangen Erfolg. Mit seiner Band Disko No. 1 liefert er eine einmalige Show mit viel Disco, Funk und Soul. Dabei sind bei ihm immer Reggae, Rock und Trap und dazu eine Prise Hip-Hop, Afrobeats und Ska. An diesem Abend trifft Delays einzigartige Gesangsstimme auf seine treffsichere Reimkunst und seinen feine Sinn für knackige Slogans. Am Mittwoch, den 26. Juli darf sich das Publikum auf Konstantin Wecker freuen. Er feiert gemeinsam mit seinen Fans bei der Jubiläumstour seinen 75. Geburtstag. Der bekennende Pazifist und Lebensgenießer präsentiert mit seiner Band eine Rückblende. Nur einen Tag später sorgt Comedy Genie Helge Schneider für gute Laune beim Festival. Das Gesamtkunstwerk Schneider singt, tanzt, trommelt, trompetet und spielt sich so in die Herzen der Menschen. Zum großen Abschluss des Festivals am 30. Juli ist LaBrassBanda zurück auf Schloss Kapfenburg. Auf ihrer Brass Fire Tour vermengen die Musiker gewohnt brillant bayerische Volksmusik, Reggae, Brass und Ska-Punk zu einem einzigartigen Sound, der sofort in die Beine geht und Generationen vereint. alh

24. Schloß Kapfenburg Festival, 21. bis 30. Juli, Schloß Kapfenburg, Lauchheim,

alle Infos, Tickets und Termine: www.schloss-kapfenburg.de