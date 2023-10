SPASSIX Comedy-Nacht is back!

Nach vier Jahren Corona-Pause kommt SPASSIX – Die Comedy Nacht zurück. Am 10. November kommen sechs Comedians nach Heilbronn und spielen in sechs Lokalen. Alle sind bekannt aus TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist dabei garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! In jedem Lokal treten jeweils vier Comedians in vier Shows auf. In den Pausen kann man etwas essen und trinken oder sich unterhalten. Einlass ist bereits um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Vor den Shows kann man sich stärken, denn in allen Lokalen gibt es hervorragende Küche. Während die Comedians von Bühne zu Bühne ziehen, bleiben die Gäste im Lokal. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. „Die SPASSIX Comedy-Nacht ist ein tolles Event, das hervorragend zeigt, wie lebendig und vielseitig unsere Heilbronner Gastronomie ist“, erklärt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch das Engagement des Stadtmarketings. Vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das Essensangebot in den Lokalen: Was es im Blackbones Steakhouse gibt, versteht sich von selbst, im Joe Penas findet der Gast mexikanische Küche, im Weitblick - Ristorante da Franco italienische und mediterrane Spezialitäten. Im Heilbronner Brauhaus gibt es Leckeres aus der schwäbischen Küche, dazu selbstgebrautes Bier. Im Jägerhaus serviert das Team schwäbische und internationale Speisen und beim Weingut Kurz-Wagner gibt‘s leckeres Streetfood. Die Comedians sind Berhane Berhane (Solo-Programm „Deutscher als Du“), Naim Sabani (Ein Friseur aus dem Ländle), Dennis Boyette (Comedy aus dem Blickwinkel eines Polizisten), Jörg Kaiser (der alltägliche Wahnsinn an Absurditäten), Dr. Lüder Warnken (Soloprogramm „Scheiße ein Notfall“) und Henning Schmidtke (Irrwitz, Stand-Up und musikalische Comedy). Die Tickets gibt’s für 22 Euro im Vorverkauf in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist-Info in Heilbronn oder als Online-Tickets auf der Homepage www.spassix.de.

SPASSIX Comedy-Nacht

Fr. 10. November 2023, Einlass 18 Uhr, Shows ab 19.30 Uhr,

Tickets 22 Euro im Vorverkauf

Als E-Ticket auf der Homepage, bei allen teilnehmenden Lokalen und der Tourist Info Heilbronn

25 Euro an der Abendkasse (falls noch verfügbar)

www.spassix.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets.

www.moritz.de/Verlosungen