20 Jahre Weihnachtscircus Reutlingen

Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige gilt als die schönste Zeit des Jahres. Das gilt vor allem für die Achalmstadt, denn dort sorgt bereits zum 20. Mal die bunte Show des Reutlinger Weihnachtscircus bei Kindern und Erwachsenen für glänzende Augen, große Spannung und ungläubiges Staunen. Am 21. Dezember beginnt der Reutlinger Weihnachtscircus. Mehr als zwei Wochen lang sind Lachen und Staunen im Zirkuszelt angesagt, wenn Familie Sperlich zahlreiche preisgekrönte Artisten, faszinierende Tiernummern, wilde Tänzer und fabelhafte Akrobaten in die Manege bringt. Als besonderes Highlight in diesem Jahr können sich die Zuschauer auf den legendären Handstand Equillibristen Oleg Izossimov freuen. Der Absolvent der renommierten Moskauer Zirkusschule, an der nur die größten Talente ausgebildet werden, lässt in seiner unerreichten Darbietung klassische Elemente des Bolschoi-Ballets mit anspruchsvoller Equllibristik verschmelzen. Nur auf eine handtellergroße Fläche gestützt, balanciert er seinen Körper zu wunderschöner Musik. Aber auch seine Mitstreiter in der Manege haben einiges zu bieten. In dem Moment, in dem Rafaela Honde ihre neun wunderschönen weißen Schäferhunde präsentiert, kann das Publikum die Schönheit, Anmut und Kraft der Natur spüren. Die Schäferhunde bauen Pyramiden, springen, sitzen, rollen, als wären sie trainierte Löwen und hören in einer kombinierten Aktion zwischen Frau und Tier perfekt auf die Anweisungen ihrer Dompteurin. Auch mit Papageien und ihrem Tinker Hengst »Amigo« kennt sich die Tierbändigerin bestens aus. Natürlich darf in der Manege auch viel gelacht werden. Dafür zuständig ist der Garant für gute Laune Michael Cadima aus Portugal. Ein Outfit, die richtigen Töne - und schon befinden sich die Zuschauer in einer ganz anderen Welt, die zum Feixen und Lachen einlädt. Obendrauf werden die Zuschauer mit wunderbarem Gesang und Top-Jonglage unterhalten. Der jüngste Artist in der Manege ist schon mit 16 Jahren ein echter Star. Die Spezialität von Nicolas Lagron ist die sogenannte Bouncing Jonglage, bei der die Bälle nicht in die Luft, sondern vor allem auf den Boden geprellt werden. Darüber hinaus warten noch viele weitere international gefeierte Top-Künstler auf das Publikum. Durch das knapp 2,5-stündige Programm führt Timo Marc die Zuschauer. Mit seiner Ausstrahlung, seinem Charme und seinem komödiantischen Talent, überträgt der Berufsmagier seine Begeisterung auf das Publikum. Für die musikalischen Highlights an diesem Abend ist Sandy Müller verantwortlich. Egal ob fetziger Jazz oder emotionale Pop-Ballade - sie zieht das Publikum charmant in ihren Bann. Zum 20. Reutlinger Weihnachtscircus wurde also die »Creme de la Creme« aus Varieté und Circuswelt engagiert. So ist ein Programm der absoluten Superlative entstanden.

Reutlinger Weihnachtscircus

Do. 21. Dezember bis So. 7. Januar,

täglich 15 Uhr und 19 Uhr,

Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen,

reutlinger-weihnachtscircus.de