»Spassix« in Mosbach

SPASSIX kehrt zurück! Nach dem Erfolg der ersten Comedy-Nacht geht es am 5. April in vier Locations in Mosbach mit toller Unterhaltung weiter. Wie gehabt wandern die Comedians mit ihrem Programm. In jeder der teilnehmenden Locations treten vier Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune.

Was könnte schöner sein, als ein lustiger Abend bei einer Comedy Show? Vielleicht mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten? Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken? Warum nicht alles miteinander kombinieren? Die SPASSIX Comedy-Nacht bietet die Gelegenheit dazu! Das Konzept, das sich bereits im letzten November etabliert hat, ist dabei ebenso einfach wie genial: in vier Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale Mosbachs sind mit an Bord: Ludwig, Wild Bill‘s Saloon, Schützenstadl und Banschi‘s ArT.

Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um 22 Uhr. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei vier verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht

langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Programme, die sich auf den Bühnen präsentieren.

Martin Sierp ist ein begnadeter Comedian und Verwandlungskünstler, der schon auf vielen bedeutenden und unbedeutenden Bühnen Europas stand (Schmidt Theater, Quatsch Comedy Club, Die Wühlmäuse, Offene Bühne Maldukistan), viele bedeutende und unbedeutende Preise gewann (Best Comedy Performance World-Championship of Magic - Stockholm 2006, der Tschebulkische Zeigefinger in Gold, etc.) und viele bedeutende und unbedeutende Zuschauer dabei zu Begeisterungsstürmen hinriss – was ihm wiederum unbedeutend viel bedeutet. In seinen Shows zeigt er alles, was er kann und noch ein wenig mehr: Ob er als tuckiger Gameshowmoderator Pascal-Hermann Henne-Gutfried einen Zuschauer das große Geld gewinnen lässt, als Pariser Modeschöpfer König Karl das Jackett eines Zuschauers in ein Designerstück verwandelt, sich aus Zwangsjacken befreit, Gedanken liest, die Lottozahlen

vorhersagt, Kekse mit den Zuschauern knuspert oder er als freundlich-piepsiger Fürst der Finsternis die Echoortung besser als jede Fledermaus beherrscht.

Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem dunklen Norden. In der Kategorie »Alternativ« verbreitet er schrägsten britischen Humor - auf Deutsch! Bekannt ist Armstrong für seine Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum Besten gibt. Seit kurzer Zeit zählt der Veteran der Londoner Comedy-Szene zur bekanntesten, schönsten und meist gefragtesten Humor-Spezies der Welt! Viele sagen, dass Johnny Armstrong die Monty Pythons verinnerlicht hätte, aber es sieht eher so aus, als hätte er sie gefressen!

Lukas Wandke ist der Comedian, der es eigentlich nie werden wollte, plötzlich auf einer Bühne stand und seitdem am liebsten nur noch mit Mikrofon durchs Leben tingelt. Auf der Bühne durchlebt das Publikum mit Lukas die typischen »Probleme« eines Absolventen auf Job- und Frauen-Suche. Das kolossale Scheitern in den kleinen Dingen des Lebens, wie Kochen, Einkaufen, Gespräche mit der sorgenden Oma oder Beobachtungen von gestressten Korallen. Lukas ist ein lustiger, sympathischer Typ der Generation y – er nimmt sich selbst nie wirklich ernst und steht vor allem für eins: Pure Lebensfreude.

Thomas Schmidt ist das personifizierte Trockendock der Deutschen Comedy. Cool, souverän und dabei wohltuend bodenständig. Denn im Grunde führt Thomas ein nahezu normales Leben. Trotzdem kommt er damit irgendwie nicht klar. Und deshalb entführt er sein Publikum in die Tücken und Skurrilitäten seines Alltags. Authentisch und immer mit dem Gespür für den besonderen Blickwinkel überrascht er seine Zuschauer. Da mutiert der Tankstellenbesuch schon mal zu einer ernsthaften Sinnkrise. Und sind Chips-Dosen vielleicht tatsächlich diskriminierend?

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 15 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 18 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info und RNZ (MOS) und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de.

2. SPASSIX Comedy-Nacht

4 Locations, 4 Comedians, Fr. 5. April

Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Mosbach

www.spassix.de

