Spendenkonzert mit den Gospel Diamonds am 14. Dezember in der Nikolaikirche Heilbronn

Auch in diesem Jahr unterstützen die Gospel Diamonds wieder den Seelenschmaus sowie sozial schwache Menschen in der gesellschaftlichen Mitte. Zu diesem Zweck findet am Donnerstag, den 14. Dezember um 19:30 Uhr erneut ein großes Spendenkonzert statt.

"Seit Anbeginn dieser Benefizreihe in der ev. Nikolaikirche, die wir jährlich nun seit 15 Jahren (außerhalb der Covid19-Zeit) geben, ist die Bedürftigkeit wohl wichtiger denn je", betont Veranstalterin Marion Jankowsky. "Wir freuen uns, einen wichtigen Beitrag mit diversen Konzerten leisten zu können." Der Eintritt frei – um Spenden zu Gunsten des Seelenschmaus wird gebeten.

Das Motto der GOSPEL DIAMONDS ist Programm: Die Band beschreibt „One Love“ als eine wunderschöne Mischung für reine Glücksmomente! Der Chor präsentiert eine wohldosierte Priese aus besinnlichen Winter und Weihnachtsliedern, temperamentvolle Popsongs, groovigen Gospels und einfühlsamen Balladen gepaart mit jeder Menge Funk & Soul. "Gänsehautfeeling live - Come by & see."

Klangkunst mit Niveau - Musik zum Anfassen nah – eine Bühnenshow, die Laune macht! Die Gruppe versteht auf besondere Art und Weise bezaubernd und emotional zugleich Besucher mit dem ganz großen Funken Freude im Herzen anzustecken. Chorleiter, Bandleader und Solist, Damir Brajlovic, begleitet seinen Chor am Klavier und gibt als Vollblutmusiker mit ausdrucksstarker Stimme dem Ganzen eine sehr gefühlvolle Note.

Gospel Diamonds

Donnerstag, den 14.12.2023

ev. Nikolaikirche / Sülmerstraße 72 / HN - Fußgängerzone vor dem K3

Beginn 19.30 Uhr - Einlass 19 Uhr.