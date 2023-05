Starke Acts live am Viadukt Bietigheim-Bissingen

Die Vorbereitungen für den Konzertsommer 2023 laufen auf Hochtouren und auch das 2019 erstmals durchgeführte Live am Viadukt wird erneut stattfinden. Vom 15. bis zum 18. Juni wird es in Bietigheim wieder einmal viele Stars zu erleben geben. Den Festivalauftakt macht Sarah Conner am 15. Juni. Die Queen of Pop live zu sehen, ist ein echtes Erlebnis. Sie besticht bei ihren Auftritten mit einer unglaublich sympathischen Nahbarkeit und zieht ihr Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme von Anfang an in ihren Bann. Am 16. Juni geht es dann weiter mit Kontra K. Anders als bei vielen seiner Kollegen stilisiert er sich in seinen Texten nicht als harten Gangster, sondern motiviert seine Fans zum Positiven. Andere Rapper arbeiten auf Distanz. Kontra K kommt einem nahe. Seine Fans dürfen sich auf ein Konzert voller Energie freuen. Die weiteren Acts werden noch bekannt gegeben.

Live am Viadukt, 15. bis 18. Juni, Festplatz am Viadukt, Bietigheim-Bissingen, alle Infos und Tickets: live-am-viadukt.de