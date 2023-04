Superstar-Rockband mit Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry aus Hollywood in Stuttgart

Die Superstar-Rockband Hollywood Vampires mit Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry von Aerosmith kommt nach Stuttgart in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle! Die Band streift dann live ihr Image als »kostspieligste Cover-Gruppe der Welt«, wie Alice Cooper gerne scherzt ab. Präsentierten sie 2015 auf ihrem Debüt-Album noch primär Klassiker wie »Whole Lotta Love« von Led Zeppelin, der »My Generation« von The Who, so war das auf dem 2019 erschienen Album »Rise« bereits anders. Mit 13 Eigenkompositionen plus drei Coverversionen inklusiver der von Johnny Depp gesungenen »Heroes«-Hommage, setzten die Vampires musikalisch ein eigenes Zeichen: »Wir wollten weder, dass es wie ein Alice-Cooper-Album, noch, dass es wie eines von Aerosmith klingt. Die Platte zeigt jeden von seiner besten Seite, ohne dass jemand uns über die Schulter guckt«, fasst Gitarrist Perry zusammen.

Hollywood Vampires, Sa. 15. Juli, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart

