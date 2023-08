SWR Big Band & Max Mutzke in Heilbronn

Max Mutzke hat die Gabe sein Publikum in den Bann zu ziehen. Das hat das deutsche Ausnahmetalent bereits mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bekannt wurde er als Teilnehmer des Eurovision Songcontest mit seinem Song »Can´t wait until tonight«, als Astronaut bei »The Masked Singer« begeisterte er wieder, aber mit seinem Album »Durch Einander« , zeigte er was er wirklich kann. Er gewann den Respekt des Feuilletons, den Jazz Platin Award und Fans in einem neuen Genre. Mit dem Sound der SWR Big Band wird es Songs aus seinem aktuellen Album »Wunschlos süchtig«, sowie Soul & Pop-Klassiker wie »Me & Mrs Jones« oder »Empire state of mind« zu hören geben. Spielwitz, Spontanität und Virtuosität der Musiker sorgen für ein Konzerterlebnis der Sonderklasse. Auf das Publikum wartet ein grandioser Abend mit einem geballten Kraftpaket aus charismatischer Stimme und vollem Big Band Sound.

Fr. 6. Oktober, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.heilbronn.de