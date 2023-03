Tanz in den Mai in Erlenbach

Die Big Band der Polizei Heilbronn lädt zur 11. Swing- und Tanznacht in die Festhalle nach Erlenbach. Seit über 25 Jahren existiert die Polizei Big Band und ist fester Bestandteil der baden-württembergischen Musikszene. Roland Schneider, seit nun 20 Jahren der musikalische Leiter der Band, hat ihr eine persönliche Note gegeben und hat neben klassischem Bigband Sound auch Titel aus Rock, Pop und beliebte Oldies im Repertoire. Wer also stilvoll in den Mai tanzen will, darf sich auf einen Abend in Erlenbach freuen.

11. Swing- & Tanznacht So, 30. April, 20.00 Uhr, Festhalle Erlenbach,

www.polizei-big-band.de