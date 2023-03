Musik im Park Schwetzingen

Schon seit 2007 ist Musik im Park eine feste Institution im Konzertsommer, die es schafft große Musiker auf die Bühne zu bringen. Auch in diesem Jahr wird Musik auf höchstem Niveau geboten. Am 2. August wird Zucchero mit seiner von Gospel, Rock und Blues inspirierten Musik auf englisch und italienisch den Park besingen. Am Donnerstag, 3. August wird »SWR Pop und Poesie« zu Gast sein und die 80er Jahre wiederbeleben. Die britische Rockband »Porcupine Tree« wird am 5. August die Bühne betreten und Fans begeistern. Die Band um Steven Wilson brachte erst im Sommer 2022 ihr neues Album heraus und tourt diesen Sommer von Open Air Bühne zu Open Air Bühne. Der Spanisch-Deutsche Pop-Sänger Alvaro Soler beehrt die Schwetzinger am Sonntag, 6. August mit seinem Sommerhits Sommerhits »El mismo sol«, »Sofia« und »La Cintura«

Musik im Park Schwetzingen, Mi. 2. bis So. 6. August, Schloss Schwetzingen