Tauschen mit absoluter Lachgarantie

Die Stars der Comedy Stube und des Tübinger Theatersports, Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken, sind im Tauschrausch. Es können Dinge mitgebracht werden, die man schon lange loswerden wollte und anschließend darüber staunen, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das Besondere ist, dass das niemand vorher weiß und genau dahinter verbirgt sich der meiste Spaß! Am wenigsten die drei Akteure selbst. Jeder Abend ist anders und individuell, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität. Und hinterher kann man seinen ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen! Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.

Tauschrausch, Dienstag, 29. September, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen, www.franzk.net