The Johnny Cash Experience in Heilbronn

Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da! Die Legende des »Man in Black«, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit 1 Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten, lebt in den Cashbags weiter, dem wahrhaftigsten Johnny Cash Revival der Welt um US-Sänger Robert Tyson. Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen das erlebt haben! Die mit viel Liebe zum Detail konzipierte »The Cashbags Live in Germany« Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen, weltberühmten Konzertshows des Vorbilds und liefert originalgetreu alle Klassiker von »I Walk the Line«, bis hin zu »Hurt« im Rahmen einer mitreißenden Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischem Gast »June Carter«.

Sa. 27. Januar, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn www.paulis.de