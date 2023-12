Kreuzgangspiele extra 2024

Die Reihe Kreuzgangspiele extra verbindet seit einigen Jahren die Sommer-Spielzeiten der Kreuzgangspiele. Und das tut sie immer erfolgreicher: Immer beliebter werden die Veranstaltungen, in denen ehemalige und aktuelle Ensemblemitglieder sowie Freunde des Feuchtwanger Theaters mit erlesenen Produktionen auch außerhalb der Festspiel-Hochsaison nach Feuchtwangen eingeladen werden. Wie auch im Sommer ist die Vielfalt Teil des Programms: Das reicht von Theater über Tanz und Konzerten bis hin zu Kabarettabenden. Am Samstag, den 24. Februar 2024, um 20 Uhr gastiert die Kabarettistin Christine Schütze in der Festspielstadt. Mit ihrem Programm »Also mir wär sie zu dünn!« feiert sie den feinen Unterschied, zum Beispiel den zwischen »sagen« und »meinen«. Im Mittelpunkt ihrer augenzwinkernden Beschäftigung mit der Liebe und den Worten, dem Alltag und den täglich verwendeten Sprachhülsen steht die deutsche Sprache und alles, was man mit dieser wortgewaltig und klavierstimmig so alles machen kann.

Am Freitag, den 1. März 2024 kehrt eine ehemalige Kreuzgang-Schauspielerin in die Festspielstadt zurück: Anette Daugardt stand 2010 in »Die lustigen Weiber von Windsor« auf der Bühne im romanischen Geviert. Nun kommt sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Uwe Neumann und der Romanadaption »Schuld und Sühne« in die Stadthalle Kasten. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Verein zur Förderung der Kreuzgangspiele e.V. ist in der Vergangenheit schon mehrfach als Veranstalter aufgetreten: Traditionell veranstaltet der Verein den Festspielfrühling, aber auch Vorträge mit Festspiel-Intendant Johannes Kaetzler und Abende mit dem Ensemble. Nun hat der Förderverein Viva Voce mit dem aktuellen Programm »Glücksbringer« eingeladen (bereits ausverkauft). Der Erlös des Konzerts am 15. März 2024, um 20 Uhr in der Stadthalle Kasten, kommt zu 100% dem Förderverein zugute.

In der Sommer-Saison sind in der Reihe extra zwei »Traditionsveranstaltungen« zu erleben: der Theaterspaziergang »Reisezauber« am 23. Mai und die Mitternachtsrevue »Thank you for travelling with…« am 12. und am 26. Juli. Auch die nächste Sommer-Spielzeit haben die Kreuzgangspiele schon fest im Blick. Auf der Kreuzgang-Bühne sind »Der Besuch der alten Dame« von Friedrich Dürrenmatt, »Mord im Orientexpress« von Agatha Christie und »Ronja Räubertochter« von Astrid Lindgren zu sehen; im Nixel-Garten steht »Anne-Marie die Schönheit« von Yasmina Reza, »Der Regenbogenfisch« von Marcus Pfister und »#Faust/Zwei Seelen« nach dem berühmten Drama von Johann Wolfgang von Goethe auf dem Spielplan. Die Sommer-Spielzeit dauert vom 11. Mai bis zum 11. August 2024.

Christine Schütze

Sa. 24. Februar, 20 Uhr »Schuld und Sühne«

Fr. 1. März, 20 Uhr, Viva Voce, Fr. 15. März, 20 Uhr

Stadthalle Kasten, Feuchtwangen, www.kreuzgangspiele.de