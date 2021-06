Theater Heilbronn: »Mein Freund Harvey«, Komödie von Mary Chase

Man kann sich keinen liebenswürdigeren Herrn vorstellen als Elwood P. Dowd. Stets ist er zuvor­kommend und großzügig zu seinen Mitmenschen. Warum nur sind seine Schwester Veta und deren Tochter Myrtle, mit denen er seit dem Tod seiner Mutter in einer großzügigen Villa lebt, seinetwegen am Verzweifeln? Nun ja, Elwood erstaunt seine Umgebung seit ­einiger Zeit mit einer merkwürdigen Eigenheit: Überall erscheint er mit seinem Freund Harvey, den allerdings niemand außer ihm selbst sieht. Er hält ihm immer ­einen Platz frei, berät sich mit ihm in Gesellschaft und stellt, höflich wie er ist, jedem seinen Begleiter vor. Elwood spürt sehr wohl die schaudernde Irritation der Menschen, wenn er sie mit seinem Freund bekannt macht. Das kann seine notorisch gute Laune aber nicht trüben, denn er weiß: »Wenn Harvey an jemandem Gefallen findet, zeigt er sich unverkennbar. Wenn ihn eine Person nicht interessiert, ist er wie nicht vorhanden …« Harvey ist ein mannshoher weißer Hase in feinem Zwirn und Hut, den Elwood eines Nachts nach einem Kneipenbesuch kennengelernt hat – ein Puka, nach der keltischen Mythologie ein Geist in Tiergestalt.

Mein Freund Harvey, Theater Heilbronn

Termine: Fr. 18.6., Sa. 26.6., So. 27.6., Sa. 3.7., So. 4.7., jeweils 19.30 Uhr

www.theater-heilbronn.de