Theaterschiff Heilbronn: »Der Eintänzer«

Der Liederabend entführt Zuschauer geradewegs in ein Tanzlokal der 1920er Jahre. Den Alltag vergessen, für einen kurzen Augenblick mit Musik und Tanz in andere Sphären entfliehen: das verspricht das Tanzlokal von Herta. Mit der Zigarettenverkäuferin Anneliese und der jungen Hilfskraft Else betreibt sie den »Fischfang«. Seit neustem ergänzt Max als Eintänzer das Trio. Er ist der »Gigolo«, der wenige Jahre zuvor »goldverschnürt als Husar« vor den Damen der Stadt paradierte. Nun ist er zurück aus den Katastrophen des frühen 20. Jahrhunderts und auf der Suche nach einem neuen Leben. Als Eintänzer verdreht er der ganzen Damenwelt die Köpfe: charmant, elegant und immer gut gelaunt. dg

Der Eintänzer, bis 28. Januar 2023, Theaterschiff Heilbronn, www.theaterschiff-heilbronn.de