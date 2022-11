Theater in Neckarsulm: »Funny Money«

Der britische Autor Ray Cooney gehört zu den Autoren, die das Talent und Gespür haben, Stücke zu schreiben, die mit ihrem unglaublichen Witz und Tempo das Publikum begeistern und um die sich die Theater rund um den Globus reißen. Das gilt auch für »Funny Money!«, eine turbulente Komödie um einen unerwarteten Geldsegen. Cooney konstruiert eine nervenaufreibend verrückte Story, bei der er die Figuren in atemberaubendem Tempo von einer Notlüge in die nächste, von einer Klemme in die nächste treibt. Henry Perkins, ein absolut unscheinbarer Durchschnittsbürger, verwechselt in der U-Bahn seine Aktentasche mit der eines Fremden und ist plötzlich Besitzer von 735.000 Pfund.

Funny Money, Mi. 9. November, 20 Uhr, Ballei, Neckarsulm

