Nach dem Erfolg vom letzten Jahr findet vom 16. bis zum 21. November die zweite Edition des UNIKATE-Festivals im Theater am Torbogen in Rottenburg am Neckar statt. An sechs Tagen werden faszinierende Produktionen der Figurentheaterszene präsentiert. Neue Inszenierungen von Nachwuchs Figurenspieler*innen wie auch von weltweit agierenden Künstler*innen sind bei der UNIKATE vertreten.

Ob es um die Kunst geht eine Wurst zu teilen, um den Tanz eines bizarren Urzeit-Fossils oder um kaputte Posaunen, die eine musikalische Seele haben: die UNIKATE spielen mit dem Verhältnis von Realität und Illusion. Sie hinterfragen unsere Lebensweise und öffnen Freiräume der Fantasie – für Jung und Alt. Ein besonderes Merkmal der diesjährigen UNIKATE sind die Artist Talks im Theatercafé. Nach jeder Aufführung wird Michael Miensopoust mit den darstellenden Künstler*innen des Tages ein Gespräch führen – Theater ganz nah und greifbar!

Zum Auftakt der UNIKATE präsentieren die Teilnehmerinnen des Rechercheprojekts „Konzert der stillen Formen“, das durch das TaT ermöglicht wurde, ihre ersten Ergebnisse. Die jungen Figurentheaterabsolventinnen Anniek Vetter und Adeline Rüss haben gemeinsam mit Melanie Florschütz über vier Wochen Stille gesammelt und erforscht: Was ist eigentlich Stille? Wo kommt sie her? Gab es sie schon immer? Wie nehmen wir Stille wahr? Das Publikum darf sich auf die ersten Erkenntnisse des Projekts in der Werkstattaufführung am 16. November freuen.

Theater zu den Menschen bringen, steht ebenfalls im Fokus der UNIKATE. Am 17. November wird das Team um Pascal Sangl bei einer geschlossenen Veranstaltung im Eugen-Bolz-Gymnasium das Thema Freundschaft und Dazugehörigkeit im Stück „Game on“ präsentieren. Im Anschluss findet ein Workshop mit den Schüler*innen statt. Grundlegende Werte des sozialen Miteinanders werden in dem Theaterstück „Wuff – wer rettet die Welt“ am 18. November thematisiert. Das preisgekrönte Ensemble Materialtheater aus Stuttgart weist mit Humor auf die Wichtigkeit des Teilens und des Mitgefühls hin.

In dem Format „3 Shorties an einem Abend“ zeigen Anne-Kathrin Klatt, Elena Sofie Böhler und Lara Epp kurzformatige Stücke am 19. November. Die Vorstellungen behandeln die Erfahrungen und Grenzen des Körperlichen.

An den letzten zwei Festival-Tagen steht Puppenspieler Lutz Großmann auf der Bühne im TaT. Mit Witz thematisiert er mit dem Handpuppentheater für Erwachsene „Hände hoch!“ am 20. November die Bedeutung von Händen in der deutschen Sprache. Am letzten Tag der UNIKATE, 21. November, gibt Lutz Großmann den jüngsten Besucher*innen des Theaters mit seinen „Geschichten gegen die Angst“ Mut mit.

Zum Vorverkaufsstart der UNIKATE gibt es ein besonderes Angebot: Die ersten zehn Festivalkartenreservierungen per Mail (karten@tat-rottenburg.de) erhalten eine gleichwertige Freikarte (Kinder- bzw. Abendveranstaltung) für das TaT.

Das UNIKATE-Festival wird gefördert durch: Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Neu Start Kultur, Assitej e.V. und Stadtwerke Rottenburg am Neckar.

Festival-Programm UNIKATE

16. November bis 21. November 2022

Mittwoch, 16. November, 15:00 Uhr

Konzert der stillen Formen

Werkstattaufführung zum Auftakt Melanie Florschütz, Anniek Vetter, Adeline Rüss ab 6 Jahre

Donnerstag, 17. November, 10:30 Uhr

GAME ON

Pascal Sangl und Team Geschlossene Veranstaltung

Freitag, 18. November, 18:00 Uhr

Wuff – wer rettet die Welt

Ensemble Musiktheater ab 6 Jahre

Samstag, 19. November, 20:00 Uhr

3 Shorties an einem Abend

living fossil – don’t touch | Anne-Kathrin Klatt, Insomniac | Elena Böhler, Ballade for a little Blaskapelle | Lara Epp, ab 12 Jahre

Sonntag, 20. November, 18:00 Uhr

Hände hoch!

Lutz Großmann ab 6 Jahre

Montag, 21. November, 10 Uhr

Geschichten gegen die Angst

Nach dem Buch „Geschichten für die Kinderseele“ von Linde von Keyserlingk, Lutz Großmann ab 5 Jahre

Allgemeine Informationen

Eintrittspreise

Pro Theaterabend (ob Einzelvorstellung oder zwei Kurzformate): 17 €

Ermäßigungen: 13 €, Student*innen/Schüler*innen: 11 €

Kinderstück: Kinder 6 €, Erwachsene 7 €

Ermäßigungen auf Eintrittskarten gelten für Mitglieder des Fördervereins, für Arbeitslose gegen Vorlage eines Berechtigungsnachweises und Menschen mit Behinderungen mit entsprechendem Ausweis. Schüler*innen, Student*innen und Auszubildende müssen beim Einlass einen Berechtigungsausweis vorlegen.

Kartenreservierung erbeten unter: karten@tat-rottenburg.de

Vorverkauf

WTG-Rottenburg Tourist Information · Marktplatz 24 · 72108 Rottenburg

Infopunkt: Poststraße 14 · 72108 Rottenburg · E-Mail: info@wtg-rottenburg.de, Telefon: 0 74 72 - 91 62 36

Tages/Abendkasse am Veranstaltungsort eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Weitere Informationen:

www.tat-rottenburg.de

Social Media

Facebook: Theater.am.Torbogen

Instagram: @theateramtorbogen #tatrottenburg

Kontakt:

Theater am Torbogen Hinter dem Adler 2 72108 Rottenburg

Fon: 07472 / 25371 Fax: 07472 / 9485628 info@tat-rottenburg.de