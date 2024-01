Yasi Hofer begeistert Ellwangen

Bei Yasi Hofer, 1992 in Ulm geboren, handelt es sich um ein musikalisches Ausnahmetalent. Ihre musikalische Karriere begann früh mit der Geige, die aber bereits mit zwölf Jahren durch eine E-Gitarre ersetzt wurde. Bereits zwei Jahre später erkannte Stephen Vai, Gitarrist in der Band von Frank Zappa, bekannt für seine virtuosen Gitarren-Soli und dreifach mit dem Grammy ausgezeichnet, Hofers Talent und holte sie zu sich auf die Bühne. Noch heute jammen die beiden gemeinsam. Mit nur 16 Jahre begann Yasi Hofer ein Musikstudium an der Musikhochschule Stuttgart, kurze Zeit später ging es mit einem Stipendium an das Berklee College of Music nach Boston. Yasi Hofer produzierte bereits vier Alben mit Eigenkompositionen, alle von der Fachpresse gelobt. Ihr aktuelles Album »Between the Lines«, im Februar 2023 veröffentlicht, schaffte es bei den Musikmagazinen »Gitarre & Bass« und »Guitar« sogar zur Platte des Monats. Mit erst Anfang Dreißig kann Yasi Hofer eine beeindruckende Zahl an Bühnenauftritten mit Größen der Branche vorweisen: darunter Phil X (Bon Jovi), Divinity Roxx (Beyoncé), Pete Thorn oder Chris Thompson. 2021 spielte sie zusammen mit den Berliner Philharmonikern auf der Waldbühne unter der Leitung von Martin Gruibinger. Im selben Jahr trat sich auch beim Austrian Grand Prix der Formel Eins auf und überzeugte mit ihrer Version der österreichischen Nationalhymne auf der E-Gitarre. Im Sommer 2022 begleitete die Gitarristin die »No Angels« auf deren Deutschland-Tour. Schlagerkönigin Helene Fischer holte Yasi Hofer für ihre Arena-Tour mit über 70 Terminen auf die Bühne. Yasi Hofer spielte hier ihr bislang größtes Konzert im Juli 2022 in München vor einem Publikum mit über 130.000 Fans. Aber auch Solo ist Hofer seit 2014 mit ihrer eigenen Band deutschlandweit und im angrenzenden europäischen Ausland auf Tour. Bereits zum zweiten Mal kommt die vom Fachmagazin »Eclipse« als eine der zwanzig Besten Gitarristinnen der Welt ausgezeichnete. Von ihrer unglaublichen spielerischen Qualität kann sich das Publikum nun auch bei einem exklusiven Live-Konzert im Ballroom in Ellwangen überzeugen.

Diskografie

2008: Sounds like Vai

2014: Yasi

2016: Faith

2019: Freedom

2019: Live At The Pub

2020: I Hear You

2023: Between the lines

