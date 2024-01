Klosterkonzerte in Neresheim

In der berühmten Abteikirche von Balthasar Neumann gestalten renommierte Künstler aus ganz Europa Konzerterlebnisse der besonderen Art. Die weltberühmte und traumhafte Abteikirche thront weithin sichtbar auf dem Ulrichsberg und gilt als einer der bedeutendsten Kirchenbauten des Spätbarock. Mit ihrer außergewöhnlichen Akustik und der großen Holzhay-Orgel aus dem 18. Jahrhundert dient die Kirche regelmäßig als Konzertort für Künstler von internationalem Rang. Seit 1991 kommen in jedem Jahr Musikerinnen und Musiker der »Royal Academy of Music« aus London in die Abtei Neresheim. Ihre Konzerte besuchen jährlich rund 1.000 Gäste aus ganz Deutschland. Aufgrund der jahrzehntelangen hervorragenden Kooperation sind die Abtei Neresheim und die Stadt Neresheim Ehrenmitglieder der »Royal Academy of Music« in London. Im Jahr 2024 konzertieren am 1. September Chor und Organisten aus London. Für das Adventskonzert am 30. November konnte die Stadt Neresheim eine Zusammenarbeit mit der Internationalen Bachakademie Stuttgart ins Leben rufen, so dass das Konzert durch den Chor der Gächinger Kantorei unter Stefan Weiler gemeinsam mit Organisten um den Londoner Prof. Dr. David Titterington gestaltet wird.

Die weiteren Konzert-Highlights im Jahr 2024 finden am 14. Juli und am 29. September statt. Im Juli gastiert mit Christian Schmitt einer der international gefragtesten Konzertorganisten, gemeinsam mit dem Trompeter Matthias Höfs, der neben seiner ausgedehnten Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker zahlreiche Solo-CDs produziert hat. Ende September wird die Abteikirche zur Bühne für den irisch-deutschen Geiger Daniel Hope, der unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin und als Mitglied des Beaux Arts Trios bekannt wurde. In Neresheim konzertiert er mit dem »«AIR Ensemble und dem Programm »Air - A Baroque Journey«.

Klosterkonzert-Highlights

14. Juli Christian Schmitt & Matthias Höfs

1. September Royal Academy of Music

30. September Daniel Hope: »AIR - A Baroque Journey«

30. November Adventskonzert

jeweils in der Abteikirche, Neresheim

alle Infos zum Programm: neresheim.de/ klosterkonzerte