Zephyr-Oktett: Serenade am 20. Juli im Schlosshof Pfedelbach

Im späten 18. Jahrhundert gehörten Bläseroktette, sogenannte Harmoniemusiken, aus je zwei Oboen, Klarinetten, Hörnern und Fagotten zu den beliebtesten Kammermusikbesetzungen überhaupt. Nicht nur die Residenzstädte verfügten über derartige Ensembles, auch an den Hohenloher Fürstenschlössern gab es solche Bläsergruppen. So wurden auch Sinfonien und Opern als Harmoniemusik bearbeitet, u.a. Mozarts Zauberflöte. Diese wurde daher 1796 auf Schloss Bartenstein vom Hofstaat aufgeführt. Außerdem erklingen am 20. Juli original für Bläseroktett komponierte Werke, z.B. von Franz Krommer. Das Zephyr-Oktett setzt sich wie folgt zusammen: Valentin Krämer, Salvador Ortiz (Oboe); Maxim Conrad, Adrian Krämer (Klarinette); Felix Amrhein, Jonathan Hock (Fagott); Lukas Kiergaßner, Frank Orschel (Horn).

Do. 20. Juli, 18 Uhr, Schlosshof Pfedelbach

www.hohenloher-kultursommer.de