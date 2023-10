Gutscheine galten über einen langen Zeitraum hinweg als unpersönlich. Heute stehen jedoch viele Menschen diesen besonderen Präsenten weitaus offener gegenüber. Und das aus gutem Grund. Immerhin handelt es sich hierbei um eine wunderbare Möglichkeit, einem lieben Menschen genau das zu schenken, was dieser sich wünscht.

Das Prinzip, auf dem Gutscheine beruhen, hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Nach wie vor stellt es kein Problem dar, den jeweiligen Wunschbetrag auf Karten und Co. aufzuladen und diesen dann zu verschenken.

Vor allem zu Weihnachten (, aber auch zu anderen Ereignissen, wie zum Beispiel Geburtstagen und Firmenjubiläen) zeigt sich immer wieder, wie praktisch die Gutschein-Option mittlerweile geworden ist.

Die folgenden Abschnitte liefern gleich fünf Gründe, warum es sich lohnen kann, Präsente dieser Art zu kaufen. Eine tolle Inspiration für das „Fest der Liebe“, die zeigt, wie viel Spaß es machen kann, individuell, aber auch unkompliziert zu schenken.

Grund Nr. 1: Auch ideal für alle Kurzentschlossenen geeignet

Viele Menschen kennen das Problem: Sie fragen sich über einen vergleichsweise langen Zeitraum, was sie ihren Liebsten schenken möchten. Manchmal dauert das Ganze so lange, dass Weihnachten auf einmal „urplötzlich“ vor der Tür steht und die Suche nach dem perfekten Präsent knapp wird.

Wer möchte, kann bei verschiedenen Anbietern Bezahlkarten online kaufen und sich diese bequem per Mail zuschicken lassen. So dauert es nur wenige Minuten, bis aus der Geschenkidee ein „Geschenk zum Anfassen“, zum Einpacken und zum Überreichen wird. Egal, ob einige Wochen oder Stunden vor dem Weihnachtsfest: Mit der Entscheidung, einen Gutschein zu verschenken, ist es möglich, sich viel Hektik zu ersparen.

Grund Nr. 2: Viele Gutscheine von vielen Anbietern

Der Markt rund um Gutscheine hat sich im Laufe der Zeit kontinuierlich erweitert. Wer sich heute auf der Suche nach einer entsprechenden Geschenkidee befindet, kann sich dementsprechend zwischen etlichen Unternehmen und Produktkategorien entscheiden.

Und genau dieser Aspekt macht das Verschenken von Gutscheinen beziehungsweise von Bezahlkarten so praktisch. Unabhängig davon, ob sich die Person, die beschenkt werden soll, für Technik, Handwerk oder Kunst begeistern kann, gibt es so gut wie immer mindestens einen Gutschein, der das Potenzial in sich trägt, voll ins Schwarze zu treffen.

An dieser Stelle zeigt sich jedoch einmal mehr, dass es durchaus sinnvoll (wenn auch nicht nötig) sein kann, sich im Zweifel etwas früher auf die Suche nach dem perfekten Geschenk zu begeben. Wer genügend Zeit hat, um all seine Optionen miteinander zu vergleichen, findet meist ein Angebot, das besonders gut zum Geschmack und den Vorlieben der zu beschenkenden Person passt.

Grund Nr. 3: Individueller geht es fast nicht!

Vielen Menschen ist es besonders wichtig, dass die persönliche Note beim Schenken auf keinen Fall zu kurz kommt. Daher nehmen sie sich besonders viel Zeit, um herauszufinden, was sich ihr Gegenüber wünscht, was ihm in seiner Sammlung gegebenenfalls noch fehlt und worüber er sich am meisten freuen würde.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich dieses Prozedere oft leicht vereinfachen lässt. Die Lösung: Wer einen Gutschein überreicht, bietet der betreffenden Person die Möglichkeit, sich ihr Geschenk letztendlich selbst auszusuchen. So kann sie wahlweise noch so lange warten, bis zum Beispiel ein neues Konsolenspiel veröffentlicht wird oder den Gutschein direkt nutzen, um sich zum Beispiel einen bunten Blumenstrauß der eigenen Lieblingslieder bei einem Streamingdienst zu kaufen.

Und natürlich ist es nicht zwangsläufig nötig, den kompletten aufgeladenen Betrag auf einmal auszugeben. Somit lässt sich vergleichsweise leicht sicherstellen, dass sich die Beschenkten gegebenenfalls sogar mehr als nur einmal über ihr Geschenk freuen können.

Grund Nr. 4: Ideal auch für Geschenkideen von größeren Gruppen geeignet

Viele Unternehmen, die Gutscheine, Bezahlkarten und Co. anbieten, setzen auf eine vergleichsweise flexible Preisgestaltung. Das bedeutet, dass es hier möglich ist, Summen nach Wahl aufzuladen.

Genau das gestaltet sich natürlich besonders praktisch, wenn es darum geht, einen Gutschein zu überreichen, der nicht nur von einer, sondern von mehreren Personen geschenkt wird. Frei nach dem Motto „Jeder gibt so viel wie er kann (beziehungsweise möchte)!“ setzt sich so der jeweilige Endbetrag zusammen. Dementsprechend erklärt es sich von selbst, warum Gutscheine dieser Art auch besonders gern und häufig im Kollegenkreis überreicht werden.

Grund Nr. 5: Seriöse Anbieter setzen auf Datenschutz, Sicherheit und Co.

Um sicherzustellen, dass sowohl die Beschenkten als auch diejenigen, die den Gutschein kaufen, von vielen Vorteilen profitieren können, ist es natürlich wichtig, sich auf die Seriosität des jeweiligen Gutscheinanbieters verlassen zu können. Dies bezieht sich – wie auch bei klassischen Online-Shops – unter anderem auf den Bereich Datenschutz.

Verlässliche Unternehmen zeichnen sich in diesem Zusammenhang durch ein hohes Maß an Transparenz aus. Sie zeigen entweder auf ihren Seiten oder auf Nachfrage auf, wie mit den Informationen, die die Käufer ihnen anvertrauen, verfahren wird.

Des Weiteren lohnt es sich natürlich auch, die Vorteile, die ein umfassender Kundenservice bietet, nicht zu unterschätzen. So sollte es zum Beispiel immer möglich sein, eine erworbene Karte beziehungsweise einen erworbenen Gutschein sperren zu lassen, wenn der Verdacht auf einen Missbrauch vorliegen sollte.

Und apropos „Sicherheit“: Gutscheine eignen sich unter anderem auch super dazu, um zu Weihnachten und zu anderen Festlichkeiten an Jugendliche unter 18 Jahren verschenkt zu werden. Hier können sich die Erwachsenen weitestgehend sicher sein, dass im betreffenden Online-Shop nur der Betrag ausgegeben wird, der schlussendlich über den Gutschein „freigegeben“ wurde. Wer als Minderjähriger einen Gutschein als Geschenk kaufen möchte, sollte sich mit den AGB der jeweiligen Online-Shops auseinandersetzen. Manche akzeptieren bereits Kunden ab 16 Jahren.

Fazit

Die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Gutscheinen zu Weihnachten, zum Geburtstag und zu anderen Festen hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Was früher noch als weitestgehend unpersönlich galt, gilt heute als eine wunderbare Möglichkeit, individuell und fantasievoll zu schenken. Wer sich dementsprechend auf der Suche nach Geschenktipps für Weihnachten befindet, sollte diese spannende Option auf keinen Fall ausklammern.

Ein netter Nebeneffekt: Wer einen Gutschein verschenkt, muss sich nur Gedanken über den jeweiligen Anbieter beziehungsweise über die Produktkategorie machen, sich aber nicht genauer mit dem jeweils perfekten Geschenk auseinandersetzen. Dieses sucht die beschenkte Person nämlich ganz einfach selbst aus.

Genau diese Flexibilität spiegelt sich letztendlich auch in den Preisen für die entsprechenden Gutscheine wider. Die Summen lassen sich vergleichsweise frei bestimmen. Somit eignen sich die Präsente sowohl für besonders nahestehende Menschen als auch für „entfernte Bekannte“.

Zusatztipp: Wer mit Hinblick auf das Verschenken von Gutscheinen noch ein wenig flexibler sein möchte, kann sich auch für einen Anbieter entscheiden, dessen Produkte dann wiederum in verschiedenen Shops eingesetzt werden können. Aufgrund der Tatsache, dass es nicht zwangsläufig nötig ist, die Codes direkt zu nutzen, können sich die Beschenkten natürlich mit ihrer Auswahl etwas Zeit lassen. Wann die entsprechenden Gutscheine genau verfallen, ist dann wiederum vom Anbieter abhängig.