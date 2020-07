Sind Casinos für unterwegs eine richtige Alternative zu dem Gang ins Casino?

Aus der Entertainment Industrie sind die online Casinos einfach nicht mehr wegzudenken. Eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Trans Union im vergangenen Jahr zeigt auf, dass das mobile Spiel am Smartphone im Trend ist und das beliebteste Gerät ist, wenn es um das Spielen geht – noch vor der Konsole. Beim Gaming handelt es sich mittlerweile um ein Massenphänomen und hat sich in der Gesellschaft etabliert.

Interessant ist der Fakt, dass 2012 „nur“ sechs Prozent aller finanziellen Transaktionen über das Smartphone abgewickelt wurden, während es 2018 bereits über 70 Prozent waren. Diese Zahlen sprechen für sich.

Doch ob das mobile Spiel die passende Alternative für den Gang ins Casino ist, dass ist eine Frage, die nicht pauschal beantwortet werden kann. So kann das Handycasino für einige die richtige Entscheidung sein, während es für andere nicht in Betracht kommt und sie lieber ihre Zeit im Casino verbringen.

Mobil Blackjack spielen – mobiles Spiel weist viele Vorteile auf

Eines der größten Vorteile des mobilen Spiels ist, dass es möglich ist, zu jeder Zeit und an jedem Ort die Spiele zu nutzen – vorausgesetzt, dass eine stabile Internetverbindung besteht. Beispielsweise ist es möglich, gemütlich auf der Couch zu sitzen und einige Hände Blackjack in einem mobilen Casino zu spielen, dass auf blackjackspielen.com.de ausgewählt wurde. Oder ein schnelles Spiel an der Bushaltestelle ist ebenso möglich. Wer weiß, vielleicht ist Fortuna einem freundlich gesinnt und es werden einige Hände gegen den Dealer gewonnen. Eventuell wird auch der Jackpot von einem Slot geknackt.

Alles ist möglich, denn alle Spiele werden in der Hosentasche mit sich getragen. Es ist nicht notwendig, das Auto zu nutzen, um in ein Casino zu fahren. Das Handycasino interessiert sich nicht dafür, wie der Spieler gekleidet ist, denn es gibt keine Kleiderordnung und ein leichter Zugang ist stets garantiert.

Slots und Tische sind niemals besetzt

Nicht nur, dass der Zugang zu jeder Zeit möglich ist, sondern die Spiele sind ebenfalls schnell geladen. Hier gilt es nicht, darauf zu warten, dass der Desktop-Computer hochfährt, um sich an den Blackjack-Tisch im Live-Dealer Bereich zu setzen oder Zeit mit der Anfahrt in die nächste Spielbank in Kauf zu nehmen. Zudem kann es vorkommen, dass wenn Blackjack in einem landbasierten Casino gespielt wird, dass die Tische voll sind und mit einer Wartezeit zu rechnen ist, bis dass ein Platz frei wird. Dies wird nicht passieren, wenn online bzw. mobil gespielt wird. An den virtuellen Tischen ist immer ein Platz frei.

Zum Teil werden sogar spezielle Boni geboten, wenn über die mobile App gespielt wird. Dieser extra Casino Bonus erhöht nicht nur den Bankroll, sondern erhöht die Chancen auf hohe Gewinne, ohne dass das eigene finanzielle Risiko erhöht wird. Wer weiß, vielleicht wird soviel gewonnen, dass bspw. die Hochzeit größer ausfallen kann oder einfach eine geniale Party organisiert werden kann, die schon lange geplant ist.

Nachteile der mobilen Casinos

Dort wo es Vorteile gibt, gibt es in der Regel auch Nachteile. Zum einen bezieht sich das auf die Spielauswahl. Sofern auf dem Handy oder Tablet gespielt wird, muss damit gerechnet werden, dass die Spielauswahl nicht so umfangreich ist, wie auf dem Desktop-PC. Aber sie ist dennoch wesentlich umfangreicher als im landbasierten Casino. Somit ist der Nachteil nicht wirklich vorhanden – zumindest in Bezug auf die lokalen Spielbanken.

Die verfügbaren Spiele sind alle für den mobilen Gebrauch optimiert und auf das Spiel auf den kleinen Touch-Displays angepasst. Ständig arbeiten die Entwickler daran, die Auswahl für das mobile Spiel zu verbessern, in dem regelmäßig neue Spiele hinzugefügt werden. Sollte das Lieblings-Blackjack-Spiel bspw. nicht vorhanden sein, warum nicht einfach einmal eine andere Variante testen. Das funktioniert auch mobil im kostenlosen Demomodus und so kann keine Langeweile aufkommen.

Nachteilig ist ebenfalls, dass die Displays der Smartphones recht klein sind und so kann es für einige Nutzer ein Problem darstellen, einige Details und Dinge nicht zu 100% zu erkennen. In der Regel dauert es einige Zeit, bis sich der Spieler an den kleinen Bildschirm gewöhnt hat. Keine Probleme hingegen sollte es mit den Tablets geben, denn die Displays sind größer und handlich für mobiles Casino Spiel.

Die Installation von Software

Viele entscheiden sich für das mobile Spiel. Die Gründe sind verschieden. Es kann sein, dass kein Computer oder Laptop vorhanden ist oder einfach der Gang in die Spielhalle oder die lokale Spielbank als zu zeitaufwendig eingestuft wird. Egal aus welchem Grunde, wichtig ist, zu wissen, dass es teilweise notwendig ist eine Casino App zu installieren – wobei das bereits die Ausnahme darstellt, da die meisten Casino Anbieter auf mobile Web Apps setzen. Doch andere Software kann benötigt werden, wie bspw. Flash oder Java.