Slots: Tipps für ultimativen Online Spielspaß

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt lieben es, sich die Zeit mit europäischen und internationalen Lotterien (Eurojackpot) zu vertreiben. Jede Ziehung einer Lotterie bietet zwar den Nervenkitzel und die Hoffnung auf den großen Gewinn, aber die Chancen darauf sind ziemlich gering. Das Online Glücksspiel allerdings bietet auch einen gewissen Kick und direkte Chancen auf sofortige Geldgewinne. Das ist der Grund, warum das Spielen an Slots in einem Online Casino seit vielen Jahren boomt.

Neue Spiele, neue Grafiken und neue Themen – Softwareentwickler und Designer von Spielautomaten lassen sich immer wieder neue Ideen einfallen. Denn gerade die Spielautomaten – auch Slots genannt - haben sich in den letzten Jahren zu einem der populärsten und beliebtesten Online Casinospiele der Welt entwickelt. Vor nicht zu langer Zeit musste man noch zum Spielen an seinem Lieblings-Spielautomat das Haus verlassen und in eine Spielhalle gehen. Heute kann man seinem Spielvergnügen in einem Online Casino bequem vom Sofa aus nachgehen.

Das Spielprinzip hat sich zwar gegenüber einer Spielhalle nicht verändert, aber in einem Casino online spielen lohnt sich, da die Auszahlungsquoten höher, die Boni lukrativ und die Grafiken moderner und plastischer geworden sind.

Spielautomaten haben sich im Laufe der Jahrzehnte rasant weiterentwickelt und es gibt in den Online Casinos die vielfältigsten Variationen, mit denen man sein Spielvergnügen ausleben kann.

Typen und Ausstattung von Spielautomaten

Unter den verschiedenen Modellen und Typen von Spielautomaten trifft man am meisten auf Slots mit drei oder fünf Walzen. Das Game Play sorgt für beste Gewinne im Basisspiel, aber die zusätzlichen Bonus Features sind für zusätzliche Gewinne verantwortlich.

3-Walzen-Spielautomaten - Diese Automaten sind die Klassiker, die dem originalen mechanischen Spielautomaten von Charles Fey (Erfinder der „einarmigen Banditen“ bzw. Slots) nachempfunden sind. Sie sind mit drei Walzen und den klassischen Symbolen (Melonen, Kirschen, Glückszahl Sieben, Bar-Symbol und Karten) ausgestattet. Die 3-Walzen-Spielautomaten haben normalerweise eine Gewinnlinie, manche haben auch drei oder fünf.

5-Walzen-Spielautomaten - Sie gleichen den 3-Walzen-Spielautomaten, haben aber fünf Walzen. Die Gewinnchancen können hier etwas niedriger sein, dafür sind die potenziellen Gewinne aber deutlich höher. Die 5-Walzen-Spielautomaten verfügen meistens auch über einen Joker (Wild-Symbol), der den Spielern hilft, die Gewinnkombinationen zu verbessern.

× Erweitern Pixabay © Engin_Akyurt Einen Joker gibt es nicht nur im klassischen Kartenspiel, sondern auch an einem Online Slot. Hier wird er Wild genannt.

Gewinnlinien - In den Online Casinos tummeln sich in den Portfolios Spielautomaten mit Gewinnlinien (Paylines) zwischen einer und mehreren hundert oder tausend. Eine Gewinnlinie verläuft von der linken Seite auf dem Spielfeld nach rechts über die Walzen. Sie kann bei einigen Spielautomaten auch nur eine einzelne horizontale Linie in der Spielfeldmitte sein. An vielen Spielautomaten kann man sich die Zahl der Paylines auswählen und damit selbst seine Gewinnchancen bestimmen.

Es kann sich durchaus lohnen, wenn man an Spielautomaten niedrige Einsätze macht, und zwar auf möglichst vielen bzw. allen Gewinnlinien. Hohe Einsätze auf weniger Linien ist nur eine bedingte Erfolgsstrategie

Die Spielautomaten Features

Die Slots in den Online Casinos halten für den Spieler spannende Features und interessante Bonusrunden bereit. Sie können hier immer wieder regelmäßig von den folgenden Slot-Funktionen profitieren, die ihre Chancen auf Gewinne enorm steigern:

Freispiele mit Multiplier

Bonussymbole

Stacked Wilds

Slider Feature

Megaways

Feature Drops

Sticky Wilds

Expanding Wilds

Risiko Gambling

Die meisten Spielautomaten haben ein Freispiel Feature, das durch den Scatter aktiviert wird. Hier können die Spieler nicht nur durch die kostenlosen Spins profitieren, sondern auch von den lukrativen Multiplikatoren, die einen Gewinn erhöhen.

Bevor die Freispiele beginnen, wird den Spielern häufig zufällig ein Bonussymbol zugeteilt, das möglichst oft innerhalb der Freispiele die Gewinne maximieren kann.

Die Stacking Wilds sind besonders lukrativ, weil sie sich stapelweise auf den Walzen verteilen und dadurch weitere Gewinnkombinationen für den Spieler vervollständigen.

Ein Slider Feature gibt es an den Casino Spielautomaten im Basisspiel und auch innerhalb von Freispielrunden. Sobald ein Gewinn generiert wird, fallen alle Bonus Symbole weg, und es erscheinen weitere Glückssymbole auf der Gewinnlinie.

Megaways sind austauschbare Walzen, bei denen die Anzahl der Glückssymbole auf jeder Walze mit jedem Spin variiert. Dadurch ändert sich auch die Anzahl der aktiven Gewinnchancen. An Megaways Slots können auf diese Weise bis zu 117.649 verschiedene Gewinnwege aktiv werden.

Pixabay © Bru-nO Spielautomaten in Online Casinos haben vielseitige Features für jede Menge Gewinnchancen.

Freispiele sind an einem Slot besonders beliebt. Mittlerweile gibt es sogar Spielautomaten mit sogenannten Feature Drops, mit denen man sich Freispiele kaufen kann. Gegen einen höheren Einsatz stehen den Spielern die FreeSpins auf Knopfdruck bereit.

Einige Slots haben Sticky Wilds (klebrige Wilds). Sie bleiben so lange auf einer Walze, bis die gesamte Bonusrunde beendet ist. Dadurch können in mehreren aufeinanderfolgenden Freirunden beste Gewinne entstehen.

Spielautomaten mit Expanding Wilds sind deshalb beliebt, weil sie sich auf den Walzen und Gewinnlinien ausbreiten und sich auch über benachbarte Walzen verteilen. Hier bekommen die Spieler die Möglichkeit, weitere wertvolle Gewinnkombinationen zu vervollständigen.

Die Spielautomaten mancher Softwareentwickler haben ein besonderes Highlight: Das Risiko Gambling. Die Slots mit Risikoleiter sind seit vielen Jahren bekannt und beliebt und das Game Play ist meistens an Spielautomaten der Hersteller Merkur und Bally Wulff zu finden.

Die Risikoleiter kann (muss aber nicht) vom Spieler an den Slots nach jedem Gewinn aktiviert werden. Hierdurch hat man die Möglichkeit, weitere Gewinne zu erzielen und auf der Risikoleiter mindestens eine Stufe nach oben zu steigen. Landet man allerdings eine Stufe niedriger, ist der Gewinn verloren.

Freispiele

Freispiele sind bei den Spielern eine sehr beliebte Bonusform, mit der keine explizite Geldsumme vergeben wird, sondern es wird eine Anzahl an Drehungen an einem bestimmten Slot in einem Online Casino verschenkt. Freispiele werden unterschiedlich gewährt – entweder als Teil eines Bonus- oder Einzahlungsangebotes oder in Form einer Aktion des Anbieters. Um Gewinne aus Freispielen in echtes Geld umzuwandeln, müssen die Bonusbedingungen erfüllt werden, die man auf der Webseite des Anbieters nachlesen kann.

Fazit

Heutzutage sind in Sachen Erfindergeist an Spielautomaten keine Grenzen gesetzt. Jedes Online Casino profitiert selbst von neuen Spielen und neuen Themen, von den brillanten Grafiken und von den neuen Techniken, die sich die Softwareentwickler für ihr Spiele Portfolio einfallen lassen.

Und letztlich sind es die Spieler, die die Automaten populär machen. Es gibt die vielfältigsten Variationen, mit denen man seinem Spielvergnügen nachgehen kann – und zwar ausschließlich Online. Oftmals muss man sich bei einem Anbieter noch nicht einmal anmelden, um ein Spiel zu starten und erste Erfahrungen mit besten Gewinnchancen zu sammeln.