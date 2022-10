Albert Grimm Einrichtungen: After Work – Stil dich ein

Das Einrichtungshaus Albert Grimm lädt am Donnerstag, 27. Oktober, ab 17.30 Uhr, wieder herzlich zur After Work Eventreihe ein. Beim »Stil dich ein« kann man endlich mal wieder ganz entspannt ein Gläschen Wein mit Freunden oder Kolleg*innen genießen. Die Gäste erwartet eine entspannte Atmosphäre für den wohlverdienten Feierabend. Das After-Work findet jeden letzten Donnerstag im Monat statt – mit immer wieder wechselnden Themen. Man schlendert in Ruhe durch die Ausstellungsräume, führt inspirierende Gespräche, hört den Klängen des Pianisten am Flügel zu oder genießt einfach nur ein paar leckere Speisen zum Getränk. Die seit Februar 2022 bestehende Eventreihe macht das Einrichtungshaus zu einem Ort der Begegnung.

After-Work, Do 27. Oktober, 17.30 Uhr

Albert Grimm Einrichtungen, Göppingen

weitere Infos unter, www.albertgrimm.de