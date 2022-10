Erntedank-Essen für Bedürftige am 23. Oktober 2022

Der KIWANIS-Förderverein Heilbronn e.V. lädt am Sonntag, den 23. Oktober in Zusammenarbeit mit der Aufbaugilde Heilbronn e.V. und der Mitternachtsmission alle Obdachlosen und sozial Schwachen der Region zu einem Erntedank-Essen ein. Dieses findet in den Räumen der „Zigarre“ Kunst und Kulturwerkhaus, Achtungstraße 37, 74072 Heilbronn statt.

Es werden frische Truthähne gebraten, und die Mitglieder des KIWANIS-Fördervereins Heilbronn e.V. werden die Gäste, die Obdachlosen, die Familien mit geringstem oder gar keinem Einkommen bedienen und ihnen ein schönes und schmackhaftes Erntedank-Essen servieren.

Für diesen Zweck bittet der KIWANIS-Förderverein um Unterstützung: Ein "Truthahn" reicht für ca. 10 Portionen und kostet inklusive Beilagen, Zubereitung, alkoholfreien Getränken, anschließendem Kaffee und Kuchen ca. 200,00 €. Die Verantwortlichen berichten: »Wir würden uns freuen, wenn Sie persönlich oder Ihr Unternehmen diese Veranstaltung durch einen oder gerne auch mehrere "Truthähne" mit der Überweisung eines entsprechenden Geldbetrages unterstützen würden, damit wir die Schwächsten unserer Gesellschaft einen Tag lang ansprechend bewirten können.« Die entsprechende Kontonummer des Kiwanis Fördervereins Heilbronn e.V. lautet IBAN: DE97 6205 0000 0000 1247 73 bei der KSK HN . Eine entsprechende Spendenbescheinigung gibt es in der Folge automatisch.

Wer Interesse hat, kann sich per email ( praesident@kiwanis-heilbronn.de ) melden – unter Angabe des vollständigen Namens und der Adresse für die Spendenbescheinigung. Im Rahmen der Veranstaltung wird der KIWANIS-Förderverein Heilbronn e.V. an die Aufbaugilde und die Mitternachtsmission jeweils einen Spenden-Scheck übergeben.