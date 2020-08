Ein Kraftort mit Raum, Zeit und natürlicher Ruhe

3000 qm hauseigene Jagstinsel als Freiluftbühne, mannigfaltige Raumkonzepte, Gästezimmer für himmlischen Schlaf und eine der verdientesten Regionalküchen Deutschlands heißen die Gäste von Herzen willkommen.

Es ist eines der letzten Naturparadiese. Dort, wo die Jagst lieblich plätschernd vorbeizieht, wo malerische Orte mit gepflegten Fachwerkhäusern zu Entdeckungstouren einladen, befindet sich das Jagsttal. Zwar ist die Jagst eher klein, gewaltig ist jedoch die üppige Naturlandschaft, die von und mit dem Fluss lebt. Ein reizvoller Zufluchtsort für gestresste Großstädter, für Naturliebhaber, Feinschmecker und Menschen, die die guten Dinge des Lebens zu schätzen wissen.

Das ländliche Domizil wurde in den letzten Jahren liebevoll, mit viel Fingerspitzengefühl für die historische Substanz restauriert, modernisiert und erweitertet. Technologisch und ökologisch ist das Haus, das unter anderem Wärmetauscher und eine Turbine zur Energieversorgung nutzt, dabei ganz auf der Höhe der Zeit. Und so schmiegt sich das Ensemble an der Jagst nicht nur landschaftlich harmonisch in die terrassenartige Landschaft ein, sondern eben auch philosophisch und ist für viele Gelegenheiten gut: Essen und Trinken, anregende Gespräche im Kaminzimmer und an der Bar, ein Kraftort für Tagungen und Bankette, traumschöne Augenblicke und Auszeiten direkt am Fluss.

In den Gerichten der Jagstmühle schmeckt der Gast das Land und die Region. Vom Prinzip her ist das in jeder guten Regionalküche so. Doch in der Jagstmühle besonders. Bei der Auswahl der Lebensmittel geht Küchenchef Hubert Retzbach mit seinem gesamten Team bewusst eine Symbiose mit den Erzeugern der Region ein. Meisterhaftes Küchenhandwerk, regionale Lebensmittel und ehrliche Landwirtschaft sind spürbar Herzenssache auf der Jagstmühle. Der Kreislauf schließt Authentizität und Ethik mit ein. »Genießen mit Verstand«, um es mit dem Motto von »Slow Food« zu sagen.

Genießen mit Verstand, diese Überzeugung spiegelt sich in nahezu jedem Detail auf der alten Kornmühle wider. So ist die Jagstmühle auch ein Pionier bei der vielseitigen und genussreichen Verarbeitung von ganzen Tieren. Komplett – vom Schwanz bis zur Zunge. So entstehen gehaltvolle Brühen, Fonds und Essenzen statt Bio-Abfall. Resteverwertung und Wertschöpfung statt Zukauf von Zutaten. Das Prinzip der ganzheitlichen Verarbeitung gilt in der Jagstmühle nicht nur für den weit über die Grenzen Hohenlohes hinaus bekannten Limpurger Weideochsen. Wer tiefer in die Welt der Jagstmühle einsteigt, wird überrascht sein, wie ideen- und abwechslungsreich, wie frisch und raffiniert Regionalität hier auf den Tisch kommt.

Und so spürt jeder Gast sofort, dass hier mit Herzblut und Sinn für Gastlichkeit gearbeitet wird. Neugierig? Dann einfach mal persönlich vorbeischauen. Appetit holt man sich ganz einfach auf der Speisekarte unter jagstmuehle.de oder auch gleich unter jagstmuehle.de/arrangements für eine »Kleine Verschnaufpause«, um einfach mal wieder inmitten schöner Natur durchzuatmen.

Landgasthof & Hotel Jagstmühle

Jagstmühlenweg 10, 74673 Mulfingen

Fon: 07938-90300

www.jagstmuehle.de