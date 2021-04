Esslinger Weinwanderwochenende digital

Vom 13. bis 16. Mai 2021 findet das große Esslinger Weinwanderwochenendedigital statt - eine Kombination aus zahlreichen Online-Weinproben, Routentippsdurch die Weinberge, Kurzfilmen rund um den Esslinger Wein, Podcasts undzahlreichen Weinpaketen für zuhause oder die nächste Wanderung.

Im Zeitraum vom 13. – 16. Mai bieten die Weingärtner Esslingen zahlreiche Online-Weinproben zu verschiedenen Themen an.

Den Auftakt macht das große Eröffnungs-Tasting „Weinwandern im Mai“, eine 6er Online-Weinprobe mit 6 Wengertern bereits am Mittwoch, den 12. Mai von 19 – 20.30 Uhr, live auf dem Faceboook und Youtube Kanal der Weingärtner. Das entsprechende Weinpaket „Weinwandertag digital“ ist zu 49 Euro online als auch in der Kelter erhältlich.

Daneben findet täglich von Donnerstag bis Samstag von 19 bis 21 jeweils eine 1-stündige 3er bzw. 4er Weinprobe via microsoft teams statt.Den Anfang macht die Weinprobe zum Vatertag „Herrschaftszeiten – Starke Weine für starke Kerle“ am Donnerstag 13.5., gefolgt vom „Feierabend“ am Freitag 14.5. und „Grillen & Chillen“ am SA 15.5.

Am Weinwanderwochenende gelten folgende Öffnungszeiten der Kelter: Do., 13. Mai Christi Himmelfahrt 11 - 16 Uhr Fr., 14. Mai 10 - 18 Uhr Sa., 15. Mai 9 – 16 Uhr So., 16. Mai 11 – 16 Uhr

Alle Infos und Termine gibt es auch hier.