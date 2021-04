Die melon-App: Esskultur, bewusste Ernährung, Nachhaltigkeit

Die erste komplett vegane Plattform für private Essgelegenheiten, die melon-App, ist sozusagen das eBay und AirBnB für veganes Essen. Durch die Integration von Software, Services und Nachhaltigkeit, schafft das Social Startup eine sichere und vertrauensvolle Plattform, um veganes Essen flächendeckend verfügbar zu machen, Menschen miteinander zu verbinden und Stereotypen rund um pflanzliche Ernährung abzubauen.

Die Idee entstand im Oktober 2019, die melon GmbH wurde dann im Februar 2020 gegründet. Ein super Konzept - Zahlen belegen immer wieder, dass nicht nur die Bevölkerung in Deutschland an Gastlichkeit zu Hause „besonders interessiert“ ist, sondern auch der Umsatz mit veganen und vegetarischen Lebensmitteln in Deutschland stetig steigt.

Der USP: GastgeberInnen bzw. AnbieterInnnen des veganen Essens kompensieren den eigenen Einkauf, stärken die vegane Community und schützen die Umwelt. Die NutzerInnen von melon erhalten einen unkomplizierten Zugang zu veganem Essen, der meist noch erschwert ist und lernen nebenbei Menschen kennen.

So steht bei melon die Community im Zentrum von allem. Ziel ist es, eine systematische Veränderung unserer Essgewohnheiten möglich zu machen. melon möchte zum Vorreiter einer nachhaltigen Ernährungswende werden und eine vielseitige Gesellschaft ermöglichen. "Das Teilen von Essen ist seit jeher ein grundlegender Aspekt unseres Daseins und ist eine der wichtigsten Arten, wie Menschen zusammenkommen. Es ist an der Zeit, dieses Konzept des Teilens in unser digitales Zeitalter zu bringen" - so die Gründerin Cornelia.

Nach dem erfolgreichen Start in München erobert die App jetzt auch Stuttgart.