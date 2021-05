Als regional ausgerichteter Familienbetrieb bewirtschaftet die Gärtnerei Landes eine Fläche von rund 36 Hektar. Davon werden auf etwa 26 Hektar Gemüse und Kräuter angebaut. Die Gewächshausfläche beträgt etwa 10.000 Quadratmeter. Auch Streuobst, Getreide und Kleegras gehören zum vielfältigen Angebot. Die Gärtnerei Landes verkauft ihre Produkte über Wochenmärkte in der Region sowie in Bioläden. Landes beliefert auch Ökokisten und arbeitet mit dem Naturkostgroßhandel zusammen.

Foto: Landes

Der seit 1989 bestehende Biolandbetrieb aus Oedheim baut seine Produkte konsequent in Biolandqualität an und wirtschaftet damit nachhaltig und umweltfreundlich. Gearbeitet wird ohne chemisch-synthetische Spritzmittel – genutzt wird der organische Dünger des natürlichen Bodenlebens. Die Schädlingsbekämpfung in den Gewächshäusern erfolgt ausschließlich über Nützlinge. Das Ergebnis sind gesunde Lebensmittel und das gute Gefühl für den Verbraucher, ehrlich und natürlich erzeugte Nahrung zu sich zu nehmen. Die Bioland-Gärtnerei Landes ist sich

ihrer Verantwortung gegenüber den Kunden und der Natur bewusst. Daher lässt sich das Team regelmäßig von landwirtschaftlichen Fachleuten im biologischen Anbau beraten, um damit den Kunden die beste natürliche Qualität bieten zu können, die sie erwarten.

Der Verkaufsstand der Gärtnerei Landes ist zu finden auf den Wochenmärkten in Heilbronn, Pfühlstraße / Ecke Kerner Straße (dienstags, 8.30-13 Uhr und donnerstags, 8.30-12.30 Uhr) sowie in Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Bönnigheim und Brackenheim.

Bioland-Gärtnerei Eberhard Landes

Am Reichertsberg 1, 74229 Oedheim

Fon: 07132-985222, www.bio-landes.de