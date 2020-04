Gemüsegarten für Anfänger: Diese pflegeleichten Pflanzen eignen sich

Wer sich überlegt, einen eigenen kleinen Gemüsegarten einzurichten, kann auf ein paar leckere und leicht zu pflegende Pflanzen zurückgreifen. Und das Beste: Sie gedeihen sogar im Topf. Radieschen wachsen super schnell, je nach Sorte kann man sie drei bis vier Wochen nach der Aussaat ernten. Ausgesät werden sie von März bis September. Sehr gut für Anfänger geeignet ist auch Salat. Die Samen werden nur auf die Erde gelegt. Damit sie nicht austrocknen, müssen sie schön feucht gehalten werden. Sehr unkompliziert und in der Küche vielseitig einsetzbar ist Knoblauch. Für den Anbau müssen einfach im Herbst oder Frühjahr die Zehen in die Erde gesteckt und darauf geachtet werden, dass sich kein Unkraut verbreitet. Mehr ist eigentlich nicht zu tun. Fast ebenso einfach lassen sich zwiebeln anbauen: Hierfür wird einfach ein Netz Steckzwiebeln gekauft und in die Erde gesteckt. Zwiebeln können wunderbar direkt neben Möhren oder Pastinaken angebaut werden, da sie sie gegen Schädlinge schützen.