Genuss bei Edeka Ueltzhöfer: Spargel & Wein

Im kUEchenwerk kann man die Liebe und Begeisterung für’s Kochen und gutes Essen in lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten teilen. Mit dem Einkaufen geht es los – Teilnehmer*innen erfahren einen vielseitigen und kreativen Umgang mit Lebensmitteln und genießen die Botschaften einer nach­haltigen, regionalorientierten Küche und lernen, diese in Ihren Alltag zu integrieren. Frei nach dem Motto: »Locker, lehrreich & lecker!« Dieses Mal geht es um das Thema Spargel – das Lieblingsgemüse der Deutschen in genussvollem Dialog. Er wird kreativ und variantenreich zur Geltung gebracht von Markus Reinauer und Thomas Krause.

Fr. 28. April, 18:30 Uhr

kUEchenwerk, Edeka Ueltzhöfer

Mauerstraße 78–90, 74081 Heilbronn

Reservierungen unter www.mein-ue.de