Dezember in der Krone

Susanne und Andreas Knapp, die Inhaber der Krone, freuen sich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen und bedanken sich herzlich bei ihren Kunden.

Natürlich wird in der Krone stets auf die aktuellen Hygiene-Vorschriften geachtet, das Sicherheitskonzept funktioniert gut und die Gäste halten sich an die Regeln, sodass die beiden Inhaber positiv in die Zukunft blicken können. Im Dezember bietet die Krone Adventszauber im Hohenloher Land. Die Aktion ist buchbar an allen Wochenenden und beinhaltet zwei Übernachtungen inklusive Frühstück vom reichhaltigen Büffet, einen winterlichen Aperitif sowie ein Vier-Gang-Menü am Anreiseabend, ein regionales Marktmenü und eine Adventsüberraschung am zweiten Abend sowie die freie Nutzung der Freizeitetage. In der Weihnachtszeit werden außerdem Gutscheine angeboten. Auf der Internetseite der Krone werden die Gäste über die aktuelle Lage auf dem Laufenden gehalten.

Landhotel Gasthof Krone, Hauptstraße 40, 74635 Kupferzell-Eschental, Fon: 07944-670, www.krone-eschental.de