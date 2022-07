Laufener Weingärtner e.G: Frauenpower in der Flasche

Die Innovationsschmiede in Lauffen hat wieder ­zugeschlagen. Gemeinsam mit der Redaktion des Frauenmagazins Brigitte bringen die Lauffener Weingärtner den neuen BRIGITTE® Wein in zwei Weißwein-Varianten heraus. Die neue Marke, entwickelt und komponiert von Weingärtnerinnen der traditionsreichen Lauffener Genossenschaft und der Brigitte-Redaktion in Hamburg, ist von Frauen für Frauen angelegt.

Auf Basis der hervorragenden Weißweinqualität des 21er Jahrgangs haben sich die Lauffener Weingärtner mit der Redaktion der Brigitte zusammengetan und zwei innovative Weine entwickelt. Das Ergebnis der Kooperation: Der BRIGITTE® ­Grauburgunder/Weißburgunder trocken und der BRIGITTE® ­Muskateller/Riesling halbtrocken. Eine der Verantwortlichen aus dem Lauffener Frauenteam, Julia Höllmüller erklärt. »Wir nehmen einen deutlichen Trend zu den Burgundersorten beim Weißwein wahr.« Bei der trockene Variante Grau & Weißburgunder habe man die Burgunder-typische zurückhaltende Säure, verbunden mit einer frischen Note. »In der halbtrockenen Variante Riesling & Muskateller verbindet sich der rassige Riesling mit der sehr gefälligen Aromatik des Muskatellers zu einem perfekten Wein, der auch als Aperitif sehr gut kommt«, so die 34-Jährige Weinbetriebswirtin.

Für die Lauffener Weingärtner ist die Zusammenarbeit mit der Brigitte-Redaktion ebenfalls Neuland: »Das ist die erste Kooperation dieser Art – wir wussten selbst am Anfang nicht ­genau, was da auf uns zukommt, haben uns aber einfach mal darauf eingelassen«, erklärt Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G. Das Ergebnis könne sich wirklich sehen lassen, zeigt er sich zufrieden: »Es hat richtig Spaß gemacht und ich persönlich finde, die Weine sind äußerst gelungen und schmecken sehr gut.« Auch das Redaktionsteam der Brigitte feiert die neue Weinkreation: »Was wir bei Brigitte machen, machen wir aus Leidenschaft. Und das gilt auch für diese Weine! Stoßen Sie mit uns an – auf den Genuss und aufs Leben.«

Lauffener Weingärtner eG

Im Brühl 48, 74348 Lauffen

www.lauffener-­lesestoff.de

www.lauffener-wein.de