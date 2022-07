Privatbrauerei Waldhaus: Heimat und Leidenschaft

1833 gegründet, hat die Privatbrauerei Waldhaus ihren Sitz im gleichnamigen Ort Waldhaus, einem Ortsteil von Weilheim, der im Naturpark Südschwarzwald in rund 800 Metern über NN liegt. Mit 100.000 hl Bierausstoß pro Jahr und 60 Mitarbeitern gehört das sich im Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den kleinen Brauereien in Deutschland.

Dass sich aber auch kleine, regionale Anbieter durch eine konsequente und faire Firmenphilosophie erfolgreich auf einem schrumpfenden Markt behaupten können, beweist die Privatbrauerei Waldhaus mit Bravour. Regionale Preisführerschaft, internationale Auszeichnungen und kontinuierliches, gesundes Wachstum, sind nur drei Punkte, die dies deutlich unterstreichen. In manchen Branchen braucht es Überzeugungstäter. Leute, die davon überzeugt sind, dass Rendite nicht alles ist, sondern denen auch die Herstellung eines Produktes Spaß macht. Wenn man Brauereichef Dieter Schmid reden hört, wird man den Eindruck nicht los: Dem Mann macht der Job Spaß. Mit einer über 185-jährigen Geschichte blickt Schmid in vierter Generation zurück auf die Tradition, mit höchster Sorgfalt und Liebe zur Qualität Bier zu brauen. »Lieber kleiner – aber feiner« ist die traditionelle Devise von Waldhaus. Dieter Schmid meint: »Wir brauen unser Bier nicht, um besonders viele, sondern um besonders zufriedene Kunden zu haben.«

Die einen sammeln wertvolle Briefmarken, die anderen Antikmöbel. Die langjährige Leidenschaft der Privatbrauerei ist das Sammeln von Qualitäts-Auszeichnungen. So wurden den Waldhaus Bierspezialitäten in den letzten Jahren über 900 nationale und internationale Auszeichnungen verliehen. 2013 wurde die Privatbrauerei vom Bundesministerium für Ernährung offiziell als »beste Brauerei Deutschlands« ausgezeichnet. Sie erhielt den Bundesehrenpreis in GOLD, da die Bierspezialitäten bei den DLG-Qualitätsprüfungen das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer erzielten. Dieter Schmid dazu: »Manche meinen, dies sei eine ungewöhnlich eigensinnige Leidenschaft. Wir meinen, nur das Beste ist gut genug für unsere Kunden.«

Allen Bierspezialitäten lassen die Waldhaus Brauer nur das Beste angedeihen. Erfahrung und Ethos bestimmen dabei das Maß eines hohen Qualitätsstandards. So erhielt die Privatbrauerei im Jahr 2012 als erste deutsche Brauerei die Auszeichnung »Ethics in Business«. Die Krönung der Waldhaus Biere ist mit Sicherheit die ausschließliche Verwendung von naturbelassenen Aromahopfen-Dolden. Nur noch zwei Prozent aller deutschen Brauereien leisten sich diesen Luxus. Dieter Schmid betont: »Der vertrauensvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern, den Kunden, aber auch den Lieferanten, ist ohne Zweifel das Fundament des Erfolgs der Privatbrauerei Waldhaus.«

Privatbrauerei Waldhaus – Joh. Schmid GmbH

Waldhaus 1, 79809 Waldhaus

Fon: 07755-92220

www.waldhaus-bier.de