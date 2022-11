Lauffener Weingärtner: Sieger beim Deutschen Rotweinpreis

Mit herausragenden Bewertungen gehen die Lauffener Weingärtner eG in diesem Herbst aus zwei renommierten Weinwettbewerben: Der Mundelsheimer Syrah trocken Unicus 2019 wird Sieger beim VINUM Deutscher Rotweinpreis 2022. Beim Meininger Rotweinpreis erreicht der JOSUA Spätburgunder 90 Punkte und damit eine Top-Bewertung. Rotweine aus Lauffen und Mundelsheim bekamen zahlreiche weitere Medaillen beim Meininger Rotweinpreis. Vorige Woche wurde zudem bekannt, dass die Lauffener Weingärtner eG bei der DLG-Bundesweinprämierung den sehr guten Platz 6 in den Top 100 der besten Weinerzeuger Deutschlands erreichen konnte.

Besonders groß ist die Freude in Lauffen und im benachbarten Mundelsheim über den Sieg beim Deutschen Rotweinpreis mit dem Syrah trocken Unicus 2019, der mit 93 von 100 Punkten den ersten Platz in der Kategorie Syrah erzielte. „Wir freuen uns riesig darüber, als Sieger aus dem Wettbewerb zu gehen. Solche Blindverkostungen im Segment trockene Rotweine sind immer ein harter Leistungstest und auch eine Bewährungsprobe. Sie sind aber immer auch nur eine Momentaufnahme“, so Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner eG. Die Lauffener Weingärtner messen sich seit vielen Jahren regelmäßig in diesen renommierten Wettbewerben.

Neben dem VINUM Deutschen Rotweinpreis gilt Meiningers Rotweinpreis als weiterer renommierter Wettbewerb der Branche. Hier holten die Lauffener und Mundelsheimer Weine folgende Auszeichnungen: