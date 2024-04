Neckarsulm feiert Festival der Chöre unter dem Motto »Shop’in Neckarsulm – Eine Stadt singt«

Im Rahmen der ganzjährigen Veranstaltungsreihe „Shop’in Neckarsulm“ lädt das Citymanagement in diesem Frühjahr dazu ein, musikalische und kulinarische Vielfalt in der City zu erleben. Bei einem großen Chorfestival unter freiem Himmel am Samstag, 11. Mai, von 10.30 bis 16 Uhr stellen sich Neckarsulmer Chöre vor, geben einen Einblick in ihr musikalisches Können und präsentieren ihr abwechslungsreiches Repertoire. Die Aktion findet unter dem Motto „Shop’in Neckarsulm – Eine Stadt singt“ auf dem Marktplatz und in der Marktstraße statt. Begleitet wird die Veranstaltung von einem leckeren Angebot an Speisen und Getränken und dem Neckarsulmer Wochenmarkt auf dem Kolpingparkdeck. 13 Neckarsulmer Chöre demonstrieren live auf dem Marktplatz die ganze Vielfalt der Neckarsulmer Chorlandschaft. Mit dabei sind der Kreatief Musical Chor, der Kinder- und Jugendchor „Die Orgelpfeifen“, der MGV Concordia Neckarsulm e.V., der gemischte Chor „Concordia Sing’n‘Fun“, der Evangelische Kinderchor, die Germania Hoffnung Singgruppe, das Musikschul-Ensemble „Neckarsulm Voices“, der PopGospelchor, der Rock- und Popchor „daChor“ des Musik- und Gesangvereins Dahenfeld, der Scouts-Chor, der Kolpingchor, der Sängerbund und der Gesangverein Lassallia. Als Moderatorin führt die aktive „Scouts-Chor“-Sängerin Beate Lehleiter durch das Programm. Schließlich stehen die rund 300 Sängerinnen und Sänger zusammen auf der Marktplatzbühne und singen zwei Lieder gemeinsam. Der Jubiläumssong „Im schönsten Wiesengrunde“ bildet den Höhepunkt und Abschluss des Chorfestivals „Eine Stadt singt“. Zum Genießen laden zahlreiche Bewirtungsstände auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone ein. Die Geschäfte in der Innenstadt haben am Aktionstag länger geöffnet und freuen sich auf den Besuch der Kundinnen und Kunden.

Sa. 11. Mai, 10:30 bis 16 Uhr, Innenstadt, Neckarsulm, www.neckarsulm.de