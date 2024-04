Vinosphäre Schropp: Große Eröffnungsfeier

Von den ersten Ideen im Jahr 2010 bis zum Spatenstich für das neue Gebäude vergingen zwölf Jahre. Jahre in denen die Idee zu einer Zukunftsvision gereift ist. Wie über eine Landebahn nähert der Besucher sich vom Parkplatz aus der Vinosphäre. Vorbei an den kreisrunden Designelementen, die sich überschneiden und einander umkreisen, erreicht man das moderne Weingut. Die Fassade, die durch Aussparungen den Blick in das Innere des Weinguts mit seiner speziellen Formsprache rahmt, umgibt ein Weinerlebnis auf zwei Ebenen: Im Erdgeschoss wandert der Besucher in der Vinothek durch das Sortiment des Weingut Schropp und erreicht über eine gläserne Treppe den hauseigenen Gastronomiebereich der Vinosphäre. Dieser öffnet sich auf den zentralen Platz, der das Herzstück des architektonischen Konzeptes bildet.

Anfang April ist es endlich soweit! Vom 12. bis 14. April eröffnet die Vinosphäre Schropp mit musikalischer und kulinarischer Begleitung. Der Freitag beginnt mit dem offiziellen Eröffnungsakt mit geladenen Gästen, ab 19:30 Uhr wird für öffentliches Publikum geöffnet, musikalisch wird der Abend begleitet von Oskar Rimmele am Piano mit Klassikern des Jazz. Am Samstag wird den ganzen Tag bis spät in die Nacht gefeiert. Ab 14 Uhr erwartet die Gäste Sounds & Grooves by YOTA. Am Sonntag früh können sich Besucher auf ein Sekt- und Weißwurst-Frühstück musikalisch untermalt von Galgen Brass freuen. Am Nachmittag gibt es dann Kaffee und Kuchen. An allen drei Tagen kümmert sich das Team der Roten Brigade um das leibliche Wohl. dg

Fr. 12. bis So. 14. April, Weingut Martin Schropp, Strassenäcker 1, 74235 Erlenbach-Binswangen, www.vinosphaere-schropp.de