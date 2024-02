Tag der offenen Tür in der LVWO Weinsberg

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO) lädt am Sonntag, 24. März ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, um die vielseitige Arbeit der LVWO Weinsberg kennenzulernen. Im Rahmen von Kellerrundgängen erhalten Besucher*innen Einblicke in die Kunst des Weinmachens und lernen modernste Brennereitechnik kennen. Einsichten in die Kulturführung im Wein- und Obstbau sowie Informationen rund um die Züchtungsaktivitäten der LVWO gibt es bei Gewächshausführungen. Im Innenhof sind alle dazu eingeladen die Weine des Staatsweinguts Weinsberg und köstliche Speisen zu genießen. Ab 13 Uhr ist zudem die Vinothek des Staatsweinguts geöffnet.

www.lvwo-weinsberg.de