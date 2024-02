Eberbacher Bärlauchtage 2024

Wenn im März und April, pünktlich wie in jedem Frühjahr, überall das markante Wildkraut aus dem Boden sprießt, ist es nicht verwunderlich, dass viele Restaurants und Gaststätten in Eberbach einen Platz dafür in ihrer Speisekarte reservieren. Wer jetzt Lust auf Bärlauchduft hat, sollte die Eberbacher Bärlauchtage besuchen. Einige Gastronomen, Bäckereien und Metzgereien bieten dazu vielerlei Köstlichkeiten. Wer selbst Bärlauch sammeln möchte, hat bei einer geführten – kostenlosen - Wanderung in die Eberbacher Bärlauchbestände die Gelegenheit dazu.

Sa. 9. März bis So. 7. April, Eberbach

www.eberbach.de