Lange Nacht der Kultur Heilbronn 2022: Eine Feier der bunten Vielfalt

Am Samstag, 15. Oktober, findet in der Heilbronner Innenstadt die »Lange Nacht der Kultur« mit viel-­fältigen kulturellen Glanzpunkten statt. Bei freiem Eintritt laden über 40 Institutionen und Akteure zu Beiträgen aus Bereichen wie Kunst, Tanz, Theater und Musik ein. Nicht nur die städtischen Kultur-­institute, sondern auch Kirchen, Galerien und viele weitere Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie die Freie Kulturszene sind beteiligt.

Vertreten sind unter anderem das Theater Heilbronn, die Kunsthalle Vogelmann, der Förderkreis für Neue Musik und die Maschinenfabrik. Es gibt Konzerte von Tansy Davis, the Mighty Tinies, the Barstools. Verschiedene Künstler beteiligen sich am Projekt »Hinterhöflichkeiten« im Atelier von Anne Pfitzenmayer. Eine Installation des Künstlers Peter Klak wird in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul gezeigt.

Die Vielfalt an den unterschiedlichsten Locations quer durch die Stadt ist groß. Im Club Mobilat findet die Wahl der Prototyp-Idee für das Stipendium für Nicht(s)-Tun der Hauptstadt der Folgenlosigkeit statt. Alle Stipendienbewerber:innen haben sich verpflichtet, dieser Idee bis zum Projektabschluss im April 2023 zu folgen. Im Anschluss an das Finale, ab 22 Uhr, beginnt die Abschlussparty der »Langen Nacht der Kultur« im Mobilat. Das Programmheft zur »Langen Nacht der Kultur« ist ab Anfang Oktober bei den beteiligten Häusern und der Tourist-Information erhältlich und online unter www.heilbronn.de/kulturnacht zu finden.

Die Lange Nacht der Kultur wird von den Veranstaltern als ein Abend für Flaneure beschrieben, die die Innenstadt durchstreifen, aber auch für Menschen mit Stand- und Sitzvermögen, die sich Veranstaltungen gezielt herauspicken, um zu verweilen. Zuletzt fand diese Nacht in Heilbronn im Oktober 2018 statt –als Fortsetzung der überaus erfolgreichen Erstausgabe 2017. Nach einer langen Corona-Zwangspause erhoffen sich die Veranstalter nun, die Heilbronner Kulturszene in ihrer gesamten Vielfalt präsentieren zu können. Auch für Kinder und Jugendliche wird es wieder einige speziell geeignete Programmpunkte geben.

Der Eintritt zur »Langen Nacht der Kultur« ist übrigens wieder vollständig frei.

Lange Nacht der Kultur

Samstag, 15. Oktober, 17 bis 24 Uhr

Heilbronner Innenstadt

www.heilbronn.de/kulturnacht