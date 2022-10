Sinsheimer Theaterkiste: »Honig im Kopf«

Leicht und humorvoll wird in diesem Theaterstück von Florian Battermann mit dem ernsten Thema Vergesslichkeit und Hilflosigkeit umgegangen. Das Enkelkind liebt seinen Großvater Amandus über alles. Der erkrankt jedoch an Alzheimer, wodurch er zunehmend vergesslicher wird und sich zu Hause nicht mehr zurechtzufinden scheint. Die Eltern von Enkelin Tilda bzw. Enkel Luca (die im Wechsel von den beiden jüngsten Mitgliedern der Theaterkiste gespielt werden), nehmen ihn bei sich zu Hause auf. Als seine Demenz zunimmt und dadurch etliche kritische Situationen entstehen, halten es die Eltern für das Beste, den alten Mann in Betreuung zu geben. Doch das Enkelkind akzeptiert diese Entscheidung keinesfalls.

Honig im Kopf, Premiere am Sa 1. Oktober, 18 Uhr, alle Spielzeiten unter www.sinsheimer-theaterkiste.de