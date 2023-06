Ende einer starken Saison für die MHP Riesen

Ende einer starken Saison

Bevor Ulm sich die überraschendste Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte gegen die Telekom Baskets Bonn gesichert hatte, war für die MHP RIESEN schon im Halbfinale Schluss. Dennoch konnten die Ludwigsburger Korbjäger in einer großen Umbruchsaison alle Saisonziele erreichen. Bei der Saisonabschlussfeier in der Ludwigsburger Rundsporthalle haben das Team, der Trainer, die Verantwortlichen und die Fans das Erreichte gewürdigt und mit Stolz auf die Saison zurückgeblickt.

»In den Medien hieß es im vergangenen Sommer, dass wir es nach dem großen Umbruch schwer haben werden, die Playoffs zu erreichen. Da hieß es, dass wir uns glücklich schätzen können, wenn wir schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden und um Platz 12 oder 13 spielen. Nun ist es völlig egal, was die Medien damals gesagt haben, denn wir sind im Halbfinale der Playoffs gestanden und haben einen hervorragenden vierten Platz erreicht. Wir sind ins TOP FOUR um den BBL Pokal eingezogen und haben in Oldenburg gegen Oldenburg zwar den Kürzeren gezogen, aber uns in den Playoffs erfolgreich dafür gerächt. Eine erfolgreiche Saison zu spielen ist immer schön, aber noch viel wichtiger ist es, eine Konstanz über die Jahre zu erreichen und wir sind vier Jahre ununterbrochen mindestens im Halbfinale der BBL-Playoffs gestanden. Ja, wir haben Höhen und Tiefen gehabt in dieser Saison, aber wir waren rechtzeitig zu den Playoffs wieder bereit und haben dort zu unserer Identität zurückgefunden«, so resumiert Alexander Reil, der erste Vorstand der MHP RIESEN Ludwigsburg, resümierte die Saison, bevor er unter großem Applaus noch einmal das Clubmotto »Gefürchtet und stolz drauf!« hervorhebt.

Im Rahmen der Saisonabschlussfeier in der Ludwigsburger Rundsporthalle wurde auch Jacob Patrick verabschiedet, der sich, ebenfalls wie Sebastian Hartmann, in Richtung USA ans College verabschieden wird. Jacob spielte seit seinem 12. Lebensjahr in der Barockstadt, durchlief hier alle wichtigen Jugendmannschaften und ist dieses Jahr zum Nationalspieler gereift. Die RIESEN wünschen beiden Jungstars viel Erfolg bei ihrem nächsten Karriereschritt.

Nach teilweise schwierigen Coronajahren und Spielen ohne Zuschauer, löste ein Aspekt bei Alexander Reil große Freude aus: »Ganz besonders gefreut hat mich in dieser Saison der unheimliche Zuschauerzuspruch und die fantastische Stimmung in der MHPArena. Herzlichen Dank an alle Fans und an unseren Fanclub Barock Pirates, das war einzigartig!«

Jetzt geht es für die RIESEN in Richtung wohlverdiente Sommerpause verabschiedeten.

