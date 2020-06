MHP RIESEN Ludwigsburg – auf dem Weg ins Finale

Update 22.06. Halbfinal Hinspiel

Mit einer spannenden Halbfinal-Begegnung und einem eher seltenen Unentschieden im Basketball trennen sich Die MHP RIESEN aus Ludwigsburg und ratiopharm ulm in den Playoffs. In einem Spiel mit gleichwertigen Gegnern war weckte vor allem das körperbetonte Spiel beider Teams Vorfreude auf das Rückspiel am Dienstagabend. Bei den Ludwigsburgern konnte besonders Marcos Knight mit 24 Punkten glänzen. Am Dienstagabend geht es dann im Rückspiel um den Einzug ins Finale. Live zu sehen ist die Begegnung allerdings nur auf Magenta Sport.

Bericht Viertelfinal - Rückspiel

Update 19.06.

Mit denkbar knappem Ausgang konnten am Freitag die MHP RIESEN trotz Niederlage dank des besseren Punkteverhältnisses in die Halbfinale einziehen und halten die Spannung weiterhin hoch in Hinblick auf die Meisterschaft in der BBL.

Bericht Gruppenphase & Viertelfinale

Wie erwartet sind die MHP Riesen nach einer durchaus starken Vorrunde im Final-Ten-Turnier der easyCredit BBL mit guter Mannschaftsleistung in das Hinspiel des Viertelfinals gegen die Gastgeber aus München gestartet. Viele hatten nach dem ganz knapp verlorenen letzten Spiel der Vorrunde gegen ALBA Berlin eine starke Party mit Trotzreaktion erwartet. Aber auch die Bayern hatten eine schwere Aufgabe vor sich nach der verpatzten Gruppenphase mit zwei verlorenen Spielen.

Der Titelverteidiger startete dann auch besser ins Spiel und konnte nach zwei Minuten Spielzeit mit 9:2 in Führung gehen. Dass der Zweitplatzierte der regulären Spielzeit aber ein absoluter Gradesser sein würde zeigte sich drauf, als die Ludwigsburger in kurzer Zeit den 7 Punkte Rückstand in einen 6-Punkte Vorsprung umwandelten und mit 16:10 in Führung gingen.

Die Bayern versuchten das Spiel immer wieder zu drehen, wogegen die Riesen aber mit Tempospiel gut gegen hielten bis kurz vor der Pause, in die die Münchner mit 6 Punkten Vorsprung gingen. Ludwigsburg Coach Patrick war es in der Pause vor allem wichtig den Gegner aus München in der zweiten Hälfte nicht in den Spielfluss zu kommen. Dennoch zog der FC Bayern nach Wiederbeginn auf zeitweise 11 Punkte davon. Aber Ludwigsburg konnte dank viel Teamgeist, körperlich starker Performance und einem homogenen Team das Hinspiel für sich entscheiden.

Schon am Freitag um 16.30 Uhr findet das Rückspiel des Viertelfinalspiel statt. Es wird eine hochspannende Begegnung, da lediglich der Punktestand am Ende entscheiden wird, wer ins Halbfinale einzieht. Für Magenta Sport Zuschauer ist die Begegnung live zu sehen.

Schon so gut wie sicher im Halbfinale ist ratiopharm ulm, das im Hinspiel die FRAPORT SKYLINERS mit 101:61 doch ziemlich blass aussehen liessen. Kaum zu erwarten, dass es den Ulmer gelingen wird, diesen 40-Punkte Vorsprung aufzuholen.

Weitere Viertelfinalisten sind: Die BG Göttingen, ALBA BERLIN, Brose Bamberg und EWE Baskets Oldenburg.