MHP RIESEN Kader nimmt Formen an

Nach dem Abgang von Headcoach John Patrick bricht eine neue Ära in der Barockstadt an. Angeführt von Josh King stellen sich die RIESEN neu auf. »Wir kennen Josh bereits aus den vergangenen Jahren: Er ist ein junger und motivierter Coach, der in den USA und unter John Patrick eine sehr gute Ausbildung durchlaufen hat und sowohl fachlich als auch menschlich in unsere Organisation passt. Im vergangenen Jahr hat er in Prag wichtige Erfahrung als Headcoach auf Profi-Niveau sammeln können, dazu identifiziert er sich voll und ganz mit unserem Programm. Josh lebt die ‚Gefürchtet und stolz drauf‘-Mentalität und wir freuen uns deshalb sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm,« erklärt Alexander Reil, 1. Vorsitzender der BG Ludwigsburg e.V. die Wahl für den neuen Coach. Bereits von 2018 bis 2021 war King als rechte Hand von John Patrick in Ludwigsburg tätig - drei der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte sind damit bereits jetzt unmittelbar mit dem neuen Cheftrainer verknüpft. Eine Geschichte, die dieser nun in bekannter Manier aber mit eigener Handschrift weiterschreiben will. Als versierter ehemaliger Spieler legt der gebürtige US-Amerikaner vor allem Wert auf die richtige Arbeitsmoral und die individuelle und auch übergeordnete Entwicklung seiner Spieler.

»Ich bin sehr dankbar und glücklich über diese Möglichkeit und in Ludwigsburg zu sein. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Herrn Reil dafür bedanken, dass er mich zurückgeholt hat. Wir werden die harte Arbeit fortsetzen, um den kontinuierlichen Erfolg, den der Klub und die Stadt verdient, nachhaltig fortzusetzen«, sagt der neue RIESEN Headcoach selbst. Dafür kann er sich auch auf die Unterstützung von John McCray verlassen. Die Club-Legende der RIESEN fokussiert sich nach einer sehr erfolgreichen Saison mit der Porsche Basketball Akademie nun vollständig auf die easyCredit BBL und wird in der kommenden Saison Assistenztrainer.

Auch auf dem Feld gibt es die ersten Verpflichtungen zu vermelden. Neben den erfolgreichen Vertragsverlängerungen mit den Youngstern Nico Santana Mojica, sowie Jacob und Johannes Patrick können sich die Fans der RIESEN auf viele neue Gesichter freuen. Center Eddy Edigin kommt von den Hamburg Towers, Ben Shungu von der University of Vermont und FC Bayern Basketball Jugendtalent Sebastian Hartmann beginnen ihre Profikarriere in der Barockstadt, mit Markell Johnson unterschreibt ein europaerfahrener Spielmacher, Guard Jhonathan Dunn kommt vom Meister der belgischen und niederländischen Liga Leiden und auch Allrounder Jeff Roberson von der BG Göttingen und Forward Justin Johnson sind in der nächsten Saison für die Ludwigsburger am Start.

Auch auf internationale Duelle in der MHPArena darf man sich in der kommenden Saison freuen. Am 4. Oktober starten die RIESEN in die BCL-Saison. In der Gruppenphase treffen die Ludwigsburger auf Darüssafaka Istanbul, Hapoel Jerusalem und einen noch zu bestimmenden Qualifikanten. alh

alle Infos und Termine: www.mhp-riesen-ludwigsburg.de