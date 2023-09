»Ich möchte Meister werden« MHP RIESEN-Kapitän Yorman Polas Bartolo im Interview

Die MHP RIESEN Ludwigsburg starten in die neue Saison. Kapitän Yorman Polas Bartolo, auch bekannt als El Ciclón, der Wirbelsturm, hat nach einer hervorragenden Vorbereitungen hohe Erwartungen an sich und das Team. Im MORITZ Interview erzählt er, wie sich das Team auf die neue Saison vorbereitet, was er sich gerne selber kocht und warum die Meisterschaft sein Ziel ist.

Wie ist das neue Team?

Das neue Team ist sehr gut zusammengestellt. Wir haben das Gefühl, das wir schon lange zusammengespielt haben, aber natürlich gibt es so ein paar Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen. Die Jungs sind super nett und sehr professionell. Da habe ich ein richtig gutes Gefühl für die neue Saison. Die Jungs sind sehr diszipliniert und hören sehr gut zu. Das ist ein sehr gutes Signal für uns.

Was nimmst du aus der vergangenen Saison mit?

Das war ein sehr interessantes und vor allem Jahr für uns als Mannschaft und auch für mich persönlich. Es gab viele Spiele, in denen wir schnell hoch in Führung lagen und bei denen wir dann irgendwann einfach den Rhythmus verloren haben. Besonders schmerzhaft war das unnötige Ausscheiden in der Champions League. Wir müssen als Team einfach immer alles geben und den Gegnern nicht erlauben noch einmal zurück in die Partie zu kommen und unsere Konzentration die ganze Zeit hochhalten, dann können wir viel erreichen.

Du bist bekannt dafür immer Vollgas auf dem Platz zu geben. Woher nimmst du die Motivation?

Ich habe recht früh in meiner Karriere gelernt, dass ich, wenn ich nicht einhundert Prozent meiner Leistung auf dem Platz abrufe, weder mit mir noch mit meinem Spiel zufrieden bin. Wenn ich auf dem Platz bin möchte ich immer alles reinwerfen: Ganz oder gar nicht, alles andere macht keinen Sinn.

Welche Ziele hast du für die kommende Saison?

Erst einmal möchten wir natürlich gut in die Saison starten und soviele Spiele, wie möglich gewinnen. Wir haben jetzt drei Mal in Folge mindestens das Halbfinale der Play-Offs erreicht. Ich glaube das es für uns in dieser Saison an der Zeit ist den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte Meister werden, das wünsche ich mir. Ulm hat uns in der vergangenen Saison gezeigt, was mit gutem Teamwork alles erreichbar ist. Ich glaube fest daran, dass wir in dieser Saison als Team ganz oben angreifen können und werde dafür alles geben.

Eine Saison ist auch sehr lang. Wie erholst du dich zwischen den Spielen?

Immer wenn ich die Zeit dafür habe, gehe ich zu einem Café hier in Ludwigsburg und beobachte ein wenig die Leute. Aber meistens habe ich während der Saison sehr wenig Zeit dafür. Dann bin ich meistens zuhause und versuche mich so gut wie möglich auszuruhen. Das ist sehr wichtig für mich, um meinen Kopf freizubekommen. Ich koche auch sehr gerne selbst und mache mir viel kubanisches Essen. Besonders gerne koche Reis mit Bohnen ein bisschen Fleisch und Kochbananen, das ist kalorienarm und lässt mich auf dem Platz alles geben.

Die Heimspiele im Oktober

BBL Pokal

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Telekom Baskets Bonn

Samstag 14. Oktober, 20 Uhr,

Basketball Bundesliga

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Telekom Baskets Bonn

Samstag 21. Oktober, 20 Uhr

Basketball Champions League

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. King Szczecin

Dienstag, 24. Oktober, 20 Uhr,

MHP Arena Ludwigsburg

alle Infos und Termine

mhp-riesen-ludwigsburg.de