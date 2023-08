Pink Ladies starten durch

Mit dem Durchmarsch in der Oberliga-Saison 22/23 konnten sich die Pink Ladies zum Aushängeschild der Region etablieren: Nun starten die Neuensteinerinnen in der Saison 23/24 erstmals in die Regionalliga und sind somit Teil der DFB Liga. Das Ziel dieser Saison ist klar: Power, Mentalität und Teamzusammenhalt soll die Pink Ladies zum frühzeitigen Klassenerhalt in der Regional-liga führen.

Im Herbst 2022 wurden die Neuensteinerinnen als Mannschaft des Jahres 2022 ausgezeichnet. Damals befanden sie sich nach Abschluss der Hinrundentabelle auf Platz 2 in der Oberliga, einen Punkt hinter dem bedeutenden VfB Stuttgart. Dass die Rückrunde mit der Meisterschaft gekrönt wird, hätte im Winter 2022 noch niemand erwartet. Mit 56 Punkten und einem Torverhältnis von 72 zu 25 nach 24 abgeschlossenen Spielen konnten die Pink Ladies die Oberliga-Saison über den eigenen Erwartungen erfolgreich beenden. Somit hat die Mannschaft die Saison 22/23 unerwartet, aber letztendlich verdient auf Platz 1 abgeschlossen. Sieben Jahre lang spielte das Team in der Verbands-

liga, ehe der Sprung in die Oberliga geschafft wurde. Nach nur einem Jahr war auch in der Oberliga wieder Schluss und der Durchmarsch in die Regionalliga wurde erreicht. »Ein großer Dank gilt unserem bisherigen Trainerteam Thilo Baier, Markus Scheuermann (Co-Trainer) und Wolfgang Müller-Bertran (Torwart-Trainer)«, kommentiert der Mannschaftsrat den Aufstieg.

Aktuell befinden sich die Pink Ladies mitten in der Vorbereitung für die kommende Runde. Thomas Kettner hat das Team im Sommer 2023 als Cheftrainer übernommen und wird hierbei von Jens Breu-ninger als Torwart-Trainer und sportlicher Leiter unterstützt. Tobias Heer ist weiterhin als Team-

manager aktiv. Vor kurzem kamen die Pink Ladies aus dem fünftägigen Trainingslager aus Oberhaching zurück, in dem neben Training und der taktischen Weiterentwicklung, auch einige Team-Events und Ausflüge stattfanden. Die große Leidenschaft am Fußball, der Wille zur permanenten Weiterentwicklung und auch der Teamzusammenhalt sollen wichtige Anker für die Mission Regionalliga werden. Die Regionalliga umfasst die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, sodass auch Auswärtsfahrten bis 330 km durchaus möglich sind. Am 3. September 2023 fällt der Startschuss mit dem ersten Heimspiel gegen den Karlsruher SC um 12 Uhr. Die Vorfreude auf das erste Regionalligaspiel in der Vereinsgeschichte ist groß! Die Pink Ladies freuen sich auf große Unterstützung und viele Fans.

Mehr Infos unter

www.tsvneuenstein.de

Instagram/ Facebook: tsvneuenstein_damenfussball

Heimspiele Saison 23/24

So, 3.9.23 | 12 Uhr

Karlsruher SC

So, 17.9.23 | 14 Uhr

TSV Jahn Calden

Sa, 30.9.23 | 14 Uhr

FC Würzburger Kickers

So, 15.10.23 | 14 Uhr

1. FFC Hof

So, 5.11.23 | 14 Uhr

FFC Wacker München

So, 19.11.23 | 14 Uhr

SV Hegnach