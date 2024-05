10. Heilbronner Neckarcup 2024

Weltmeister, Olympiasieger, Grand-Salm-Gewinner, ehemalige Nr. 1 der Welt – die hochkarätigsten Spieler aus aller Herren Länder geben sich seit Jahren beim Neckarcup die Klinke in die Hand. Sportbegeisterte sind live dabei, wenn sich das größte internationale Sportevent der Region Heilbronn-Franken, der 10. Heilbronner Neckarcup mit der Jubiläumsausgabe präsentiert und internationalen Profisportlern, beim Kampf um die begehrten Plätze an der Weltspitze, sowie den Künstlern die geeignete Bühne zum Showdown bietet. Dazu gehört natürlich auch wieder das große Neckarcup Festival, das neben dem Turnier stattfindet. Während man sich an ausgesuchten Abenden musikalisch, auf Partys mit Live-Acts, Live-Bands, DJs oder kulturell am Comedy-Abend amüsieren kann, hat man an allen Turniertagen bis in die Nacht die Gelegenheit, im Neckarcup Village Freunde zu treffen, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und den Abend ausklingen zu lassen.

So. 2. bis So. 9. Juni, TC Heilbronn Trappensee, www.neckarcup.de