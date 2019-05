Am Sonntag, 5. Mai, um 8.45 Uhr fällt der Startschuss für den 19. Trollinger Marathon. Wie immer sind Start und Ziel am und im Heilbronner Frankenstadion. Wie immer hat Petrus den Auftrag, bestes Läuferwetter zu liefern. Mehr als 6.000 Teilnehmer aus der Region und aller Herren Länder sind registriert. Die Erfolgsgeschichte des Trolli-Marathons geht in die nächste Runde.

Wo laufen sie denn? Der Trollinger Marathon hat seinen Namen nicht von ungefähr. Er ist eine Reminiszenz an die größte Rotweinregion Deutschlands und die Strecke führt entsprechend mitten durch die Weinberge, am Neckar entlang und an Weingütern vorbei. Beginnend am Frankenstadion führt die Marathonstrecke durch Sontheim, Flein, Talheim, Lauffen, Meimsheim, Hausen, Dürrenzimmern, Neipperg, Nordhausen, Nordheim, Klingenberg und Böckingen zurück zum Ausgangspunkt.

Die Laufstrecke ist asphaltiert und verkehrsfrei. Sie ist amtlich vermessen und jeder Kilometer markiert. Streckenpläne und -profile hängen aus. Sowohl die Marathon- als auch die Halbmarathondistanz sind Rundkurse. Gestartet wird mit dem Marathon. Sobald sich der Pulk in Bewegung gesetzt hat, nehmen die Läufer des Halbmarathons ihre Positionen ein. Die Kinder- und Jugendläufe finden wie schon im vergangenen Jahr bereits am Vortag statt.

»Den Mini-Trolli auf den Samstag zu verlegen war die richtige Entscheidung und kam super an«, erklären Gustav Jenne vom Veranstalter WLV Kreis Heilbronn und Holger Braun, Projektleiter bei der Heilbronn Marketing GmbH, unisono.

Für Walker und Nordic-Walker wird eine 14,4 Kilometer lange Strecke angeboten. Auf der Marathonstrecke findet zusätzlich ein Staffelwettbewerb statt. Es gibt wieder viele Auszeichnungen und Preise. Die Verleihung findet im Anschluss an die Läufe im Stadion statt. Und auch für die originellsten Kostüme werden wieder Preise vergeben. Ebenso wird es wieder die Regionsmeisterschaften geben.

Jeder erwachsene Teilnehmer erhält mit seiner Anmeldung ein Trolli-Funktionshirt, eine Flasche Trollinger Marathon-Wein, die personalisierte Startnummer und eine Finisher-Medaille. Inklusive sind auch die Verpflegung entlang der Strecke, eine Massage im Ziel, die Meldebestätigung, eine Online-Urkunde und der Zugang zum digitalen Aktions- und Infoportal »Eventbaxx«.

Der Heilbronner Trollinger Marathon ist Mitglied bei der Vereinigung der deutschen Laufveranstalter »German Road Races e.V.«

Trollinger-Marathon Heilbronn, Sa., 4. Mai Kinder- und Jugendläufe, So., 5. Mai Marathon inkl. Staffeln + Halbmarathon + (Nordic-)Walking, Frankenstadion www.trollinger-marathon.de