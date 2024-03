22. Trollinger Marathon Heilbronn

Der Trollinger Marathon und Halbmarathon bewegt die Menschen. Am 5. Mai 2024 ist es dann wieder soweit. Heilbronn erwartet mehr als 6.000 -Läuferinnen und Läufer, die die -verschiedenen Strecken in -Angriff nehmen. Anmeldeschluss für alle Wettbewerbe ist am 18. April.

Die Strecken beim Trollinger Marathon sind bekanntermaßen anspruchsvoll, geht es doch bergauf und bergab in den Weinberglandschaften rund um Heilbronn. Doch genau diese Herausforderung und der Mix zwischen Stadt und Natur haben den Trolli, wie er liebevoll genannt wird, bei den Sportlern so beliebt gemacht. »Die Zuschauer feiern den Trollinger Marathon. Ohne sie und ohne die gut 900 Helfer hätte der Trolli nicht diese Strahlkraft weit über die Grenzen der Region hinaus«, ist sich Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn Marketing GmbH sicher.

Neben der Königsdistanz, dem Marathon, ist auch der beliebte Halbmarathon im Programm. Abgerundet wird das Angebot vom 10 km-Lauf und dem 10 km-Walking, sowie dem Staffel-Marathon. Neu in diesem Jahr ist mit 4,5 km Distanz der Zehnteleslauf als Hobby-/Freizeitlauf. Der Nachwuchs tritt beim Bambini-Lauf, beim Mini-Marathon oder beim Kinder-/Jugendlauf bereits am Samstag, 4. Mai an.

Bei zwei Veranstaltungen starten und Megagewinne abräumen: Heilbronns Triathlon und Marathon machen es möglich. Um im Lostopf der Sonderverlosung zu landen, müssen jeweils eine beliebige Distanz des Trollinger Marathons sowie eine beliebige Distanz des VR Bank Triathlon Heilbronn powered by Audi (16. Juni) absolviert werden. Die Finisher-Zeit spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist einzig die Teilnahme an beiden Veranstaltungen. Wer welchen Gewinn erhält, entscheidet das Zufallsprinzip. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zwischen dem 20. und dem 27. Juni kontaktiert. Insgesamt werden sechs Preise unter den Sportlerinnen und Sportlern, die zwei Mal ­finishen, verlost, darunter ein 2 g Goldbarren, VIP-Tickets für ein Spiel der TSG Hoffenheim oder ein Freistart für den Trolli 2025.

22. Trollinger Marathon

Sa. 4. Mai (Kinder-/Jugendläufe ab 15 Uhr) und So. 5. Mai, ab 8:45 Uhr

Start auf der Badstraße, beim Frankenstadion, Heilbronn

www.trollinger-marathon.de